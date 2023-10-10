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На российском модуле МКС произошла утечка из радиатора

Олег Соколенко
10 октября 2023 г.

На модуле "Наука" российского сегмента Международной космической станции произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора. В "Роскосмосе" подчеркнули, что станции и ее экипажу ничего не угрожает.

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Российский модуль "Наука" (на заднем плане), пристыкованный к МКС
Российский модуль "Наука" (на заднем плане), пристыкованный к МКСФото: NASA/dpa/picture alliance

На модуле "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора. Это подтвердил вечером в понедельник, 9 октября, "Роскосмос". Ранее об утечке сообщила находящаяся на станции астронавт NASA Жасмин Могбели.

Российское космическое агентство подчеркнуло, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля, так что "экипажу и станции ничего не угрожает". "Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации", - отмечается в сообщении "Роскосмоса".

В NASA заявили, что оценивают ситуацию вместе с российскими коллегами. "На данный момент не регистрируем каких-либо следов воздействия (от выбросов)", - добавили в американском ЦУПе.

В декабре 2022 года на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-22" также произошла утечка из внешнего контура радиатора. Из-за этого был отменен запланированный выход в открытый космос космонавтов РФ. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов тогда заявил, что систему терморегуляции корабля повредил метеороид. В марте спускаемый аппарат корабля в беспилотном режиме вернулся на Землю, приземлившись близ города Жезказган в Казахстане.

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