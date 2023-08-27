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Космический корабль SpaceX Crew Dragon пристыковался к МКС

Александра Иванова
27 августа 2023 г.

Разработанный SpaceX корабль доставил на Международную космическую станцию астронавтов EASA, JAXA, NASA и космонавта Роскосмоса. Экипаж миссии Crew-7 пробудет на МКС полгода.

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Экипаж корабля Crew Dragon - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, астронавт NASA Жасмин Могбели и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава
Экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-7Фото: JOE SKIPPER/REUTERS

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX в воскресенье, 27 августа, пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Капсула Endurance корабля Crew Dragon в автоматическом режиме пришвартовалась к МКС в 13.16 (среднее время по Гринвичу, или в 16.16 мск), сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и на его странице в соцсети X (бывшей Twitter).

Экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (EASA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава - должны провести на МКС ближайшие шесть месяцев.

Запуск космического корабля Crew Dragon состоялся 26 августа с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Полет до МКС продлился чуть более суток.

Третий космонавт РФ на Crew Dragon

Как отмечает агентство ТАСС, Константин Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в марте в составе экипажа миссии Crew-6 - космонавт Андрей Федяев.

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