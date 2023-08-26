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Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Евгений Жуков
26 августа 2023 г.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят американский, датский и японский астронавты, а также российский космонавт. Им предстоит работать на МКС полгода.

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Запуск космической капсулы Crew Dragon ракетой-носителем Falcon 9
Запуск космической капсулы Crew Dragon ракетой-носителем Falcon 9 Фото: JOE SKIPPER/REUTERS

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал в субботу, 26 августа, к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Запуск со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Экипаж Crew Dragon
Экипаж Crew DragonФото: JOE SKIPPER/REUTERS

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят астронавты из США, Дании и Японии Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава, а также российский космонавт Константин Борисов. В воскресенье, 27 августа, они должны состыковаться с орбитальной станцией и заменить четырех астронавтов, находящихся там с марта. Планируется, что новый экипаж пробудет на МКС полгода.

Это уже третий полет многоразового корабля Crew Dragon.

Изначально планировалось произвести запуск накануне, однако его дата была перенесена. О причинах переноса в NASA не сообщили.

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