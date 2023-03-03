  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Crew Dragon приближается к МКС
Crew Dragon приближается к МКСФото: NASA
НаукаГлобальные темы

Crew Dragon доставил новый экипаж на МКС

Виталий Кропман
27 мин. назад

Экипажу Crew Dragon-6, в который входит российский космонавт, предстоит проработать на МКС полгода. Он сменит на станции команду Crew Dragon-5, находившуюся на борту с октября прошлого года.

https://p.dw.com/p/4OEV1

Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в пятницу, 3 марта, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС и транслировалась космическим агентством NASA в прямом эфире.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6 входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж Crew Dragon-6, которому предстоит проработать на МКС полгода, сменит на станции команду Crew Dragon-5, находящуюся на МКС с октября 2022 года. Через пять дней астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, японец Коичи Ваката и российская космонавтка Анна Кикина должны вернуться на землю.

Запуск Crew Dragon-6 c помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди 2 марта в 00:34 по времени Восточного побережья США (в 08:34 мск). Этот полет стал для данного многоразового корабля уже четвертым.

Смотрите также:

Командиром МКС станет немецкий астронавт

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
История2 июня 2020 г.03:43 мин.
external

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет (17.04.2018)

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет (17.04.2018)

6 июня на МКС отправится новый экипаж во главе с немцем Александером Герстом. На орбите астронавт будет проводить опыты совместно с роботом Саймоном. Как готовится Александер Герст к полету - в репортаже DW.
Наука17 апреля 2018 г.02:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Friedensnobelpreis für Ales Bialiatski

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров выглядывает из-за надписи G20 и говорит: "Ну, я вас предупредил!"

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Политика4 ч. назад
Участники акции солидарности с Украиной в Берлине

Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Конфликты18 ч. назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, 2 марта 2023 года

Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Конфликты1 ч. назад
Недостаточная оснащенность бундесвера стала темой шуток на недавнем карнавале. Дюссельдорф, февраль 2023 года

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Политика14 ч. назад
Украинский военный

РДК в Брянской области и другие события 372-го дня войны

РДК в Брянской области и другие события 372-го дня войны

Конфликты20 ч. назад
Олаф Шольц в Вашингтоне в феврале 2022 года

В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США

В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США

Политика21 ч. назад
На главную страницу