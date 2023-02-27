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Ракета-носитель Falcon 9 на мысе Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 на мысе КанавералФото: Joel Kowsky/NASA/AP/dpa
ТехнологииСША

SpaceX отложила запуск корабля к МКС за две минуты до старта

Ольга Лебедева
20 мин. назад

Пуск корабля Crew Dragon отложен из-за технических неисправностей, новую попытку предпримут в ближайшие дни. Корабль доставит на МКС четырех астронавтов.

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Американская космическая корпорация SpaceX мультимиллиардера Илона Маска отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9 к Международной космической станции (МКС) за две минуты до запланированного старта на мысе Канаверал во Флориде. Причиной решения стали проблемы с наземными системами, сообщило в понедельник, 27 февраля, космическое агентство США NASA в Twitter.

По его данным, в один из двигателей первой ступени не удалось загрузить смесь триэтилалюминия с триэтилбораном, используемую для пуска. Топливо было откачано, экипажу пришлось покинуть корабль.

На МКС планируется доставить четырех астронавтов

Космический корабль Crew Dragon должен был доставить на орбиту американских астронавтов Стивена Боуэна и Уоррена Хобурга, российского космонавта Андрея Федяева и астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Султана аль-Неджади. Глава NASA Билл Нельсон поддержал решение отложить запуск и указал на приоритет безопасности экипажа. "Полет человека в космос является рискованным предприятием, и, как всегда, мы полетим тогда, когда мы будем готовы", - добавил он.

Новая попытка запуска будет предпринята в четверг, 2 марта, если к тому времени технические проблемы будут решены. Команда из четырех человек проведет на МКС шесть месяцев.

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