SpaceX отложила запуск корабля к МКС за две минуты до старта

Американская космическая корпорация SpaceX мультимиллиардера Илона Маска отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9 к Международной космической станции (МКС) за две минуты до запланированного старта на мысе Канаверал во Флориде. Причиной решения стали проблемы с наземными системами, сообщило в понедельник, 27 февраля, космическое агентство США NASA в Twitter.

По его данным, в один из двигателей первой ступени не удалось загрузить смесь триэтилалюминия с триэтилбораном, используемую для пуска. Топливо было откачано, экипажу пришлось покинуть корабль.

На МКС планируется доставить четырех астронавтов

Космический корабль Crew Dragon должен был доставить на орбиту американских астронавтов Стивена Боуэна и Уоррена Хобурга, российского космонавта Андрея Федяева и астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Султана аль-Неджади. Глава NASA Билл Нельсон поддержал решение отложить запуск и указал на приоритет безопасности экипажа. "Полет человека в космос является рискованным предприятием, и, как всегда, мы полетим тогда, когда мы будем готовы", - добавил он.

Новая попытка запуска будет предпринята в четверг, 2 марта, если к тому времени технические проблемы будут решены. Команда из четырех человек проведет на МКС шесть месяцев.

Смотрите также: