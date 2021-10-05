Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска

31 октября немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer) отправляется на международную космическую станцию (МКС) на корабле SpaceX Илона Маска в рамках коммерческой программы NASA. Миссия Маурера на МКС продлится полгода. 51-летний Маттиас Маурер родом из города Санкт-Вендель в федеральной земле Саар. Он ученый-конструктор. DW поговорила с астронавтом накануне полета.

DW: Господин Маурер, осталось совсем немного времени до того, как вы окажетесь в SpaceX и отправитесь на МКС. Две последние недели до полета вы находитесь в карантине, чтобы не привезти на МКС какие-либо болезни. Как вы проводите время в карантине?

Маттиас Маурер: В карантине мы немного занимаемся спортом. Участвуем в нескольких конференциях, на которых речь идет о том, как именно будет проходить старт корабля. Немного занимаемся "хореографией": как мы должны выйти из двери, кто идет первый слева, кто с какой стороны садится в машину.

- Это требует тренировки?

- Да, чтобы мы не споткнулись о ноги друг друга.

- Вы волнуетесь перед стартом?

- Этот вопрос я слышу по 50 раз в день (смеется).

- Могу представить…

- Раньше я не осознавал, что все постоянно спрашивают, волнуюсь ли я. Мне кажется, что все люди вокруг мне сопереживают. Для них это все новое, поэтому у них вдруг появилось столько вопросов. Но поскольку я готовился к этому полету несколько лет, я совершенно точно знаю, что меня ждет, когда я взойду на борт летательного аппарата. И наверное я буду волноваться, когда окажусь на борту. Потом люк закроется. А до этого момента всё как во время тренировки...

Старт ракеты SpaceX Falcon-9 (фото из архива)

- Вы что-нибудь возьмете с собой для своих коллег, экипажа корабля? Какой-нибудь сувенир с Земли?

- Я запаковал парочку подарков к Рождеству для экипажа. Все мои коллеги отпразднуют дни рождения еще до начала нашей миссии. Лишь мой день рождения пройдет там наверху, на орбите. Было бы неплохо получить небольшой сюрприз! Мне бы больше всего понравился вишневый торт из Шварцвальда. Но, мне кажется, его там не будет (смеется).

- У вас день рождения 18 марта, правильно? Как вы будете его праздновать?

- В этот день на МКС прибудет российский корабль "Союз" с тремя российскими космонавтами на борту. Они будут гостями на моей вечеринке. А днем ранее у моего коллеги Марка будет важное событие, он поставит рекорд - самое долгое пребывание на орбите среди всех американских астронавтов. Так что в эти дни у нас будут три хороших повода для празднования. Посмотрим, что там есть наверху, чтобы устроить вечеринку. Возможно, громкая музыка и безалкогольные напитки, а все остальное - наша импровизация.

- Что вас больше всего радует, когда вы думаете о времени, которое проведете на МКС?

- Взойти на борт космического корабля и затем 9,5 минут набирать высоту со скоростью от нуля до 28 000 километров в час. Это что-то невероятное. Об этом говорят и профессиональные астронавты, которые до этого проводили испытания ракеты - они уже привыкли летать на таких суперскоростных аппаратах.

После этих девяти с половиной минут ускорение исчезает. И начинается невесомость. Полгода в невесомости. Я радуюсь тому, что каждые 90 минут буду совершать путешествие вокруг Земли, во время которого открывается чудесный вид на нашу планету. И я радуюсь тому, что буду видеть нашу планету сверху.

- Чего вам будет больше всего не хватать там, наверху?

- Прогулок по лесу. Глотка свежего воздуха. Травы, самой по себе природы, которую я ощущаю всеми органами чувств. Этого мне будет не хватать. Прыгнуть в воду, поплыть и ощущать это своей кожей. Видеть рядом своих друзей.

Конечно, всего этого мне будет не хватать. Но сейчас можно прекрасно оставаться в контакте со всеми - намного лучше, чем 20 лет назад, когда астронавты могли лишь посылать редкие сигналы на Землю.

Международная космическая станция (МКС)

- Как вы думаете, насколько тяжелыми для вашего организма будут 6 месяцев невесомости?

- С телом в невесомости происходит очень многое. Сначала оно находится в абсолютно расслабленном состоянии. Такое ощущение, что ты лежишь на водяном матрасе. Представьте себе, вы 6 месяцев лежите на водяном матрасе, и ваше тело начинает думать: о, мне больше не нужны мускулы, и сильные кости мне тоже не нужны. Надо от них избавляться.

Находиться в невесомости - это как лежать на кровати под углом в 7 градусов. То есть вы лежите не на плоской кровати, а наклонившись назад на семь градусов, и жидкость приливает к голове. Поэтому вначале голова отекает, а ноги становится очень худыми. Организм должен перестроиться, привыкнуть к таким изменениям, он должен вывести лишнюю жидкость. Это ведет к тому, что объем крови у нас уменьшается - почти на литр. Это происходит без кровотечения, просто организм производит ее в меньших количествах.

Кода мы возвращаемся на Землю, нам не хватает этого литра крови. Поэтому астронавты по возвращении выглядят такими бледными. Потом жидкость снова начинает поступать в ноги, и у нас возникают проблемы с равновесием.

- Да, действительно, астронавты как будто шатаются, когда после приземления покидают капсулу. Что еще происходит с организмом в невесомости?

- Иммунная система ослабевает, ухудшается зрение. Происходит многое - и все это не очень полезно для здоровья. То, что происходит с нами наверху, аналогично тому, как люди переносят болезни здесь, на Земле. Только у нас это происходит намного быстрее. Без правильного питания, медикаментов, фитнеса мои кости разрушались бы в 30 раз быстрее. На МКС я еще и немного выступаю в роли подопытного кролика. То, что будет происходить со мной там, происходит обычно со старыми людьми, если у них остеопороз. Это означает, что наш опыт может помочь людям на Земле. Чтобы сохранить свое здоровье, мы на МКС занимаемся спортом: час фитнеса, час силовых нагрузок в день, чтобы обмануть тело, показав, что ему еще нужны мускулы.

Маттиас Маурер

- Большую часть своего времени на МКС вы посвятите научным экспериментам. Какой из них вас интересует больше всего?

- Я ученый. И я рад каждому эксперименту. Возможность проводить эксперименты и послужила для меня стимулом к тому, чтобы стать астронавтом. Я думал, что если полечу в космос, то смогу заниматься наукой в необычных условиях. Например, было бы идеально иметь наверху принтер 3D. Мы должны везти с собой много деталей на МКС, они занимают место. А принтер позволил бы многое делать на орбите. Если что-то сломается на МКС, я просто могу сделать с помощью такого принтера новую деталь. А старую измельчить и сделать из нее что-то новое.

- Вы координируете более 100 экспериментов на МКС. Вы же не можете в каждом принимать участие?

- Да, вы правы. Есть эксперименты, материалы для которых содержатся в маленькой коробочке. Я и не должен знать детально, что там внутри. Это так называемые экспресс-эксперименты, которые проходят автоматически. Но есть и сложные эксперименты, которые я должен подготовить или в которых я сам участвую. В этом случае я должен шаг за шагом следовать инструкции, чтобы эксперимент состоялся.

Я бы очень хотел понимать детально каждый эксперимент. Я в абсолютном восторге от той научной работы, которой мы занимаемся наверху, и от идей, которые предлагают люди. О многих проектах я думаю: ого, ничего себе, человек предложивший это, просто гений!

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