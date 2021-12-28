Россиянка Анна Кукина полетит в космос на Crew Dragon осенью 2022 года

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37-летняя Анна Кикина станет первым российским космонавтом, отправившимся на Международную космическую станцию на американском корабле компании SpaceX.
Старт американского космического корабля Crew Dragon, в состав команды которого войдет россиянка Анна Кикина, запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года. Об этом сообщила она сама в понедельник, 27 декабря, в интервью телеканалу "Россия-24".
Кикина станет первым российским космонавтом, который совершит полет в космос на этом корабле. По ее словам, первая двухнедельная фаза подготовки к полету уже завершена, и в ближайшее время она вновь отправится в США, "но, естественно, уже в следующем году, и мы там уже в составе полного экипажа будем тренироваться". Среди прочего, будет отрабатываться операция приводнения спускаемого аппарата Crew Dragon.
Ранее сообщалось, что NASA и "Роскосмос" договариваются о возобновлении программы перекрестных полетов, когда американские астронавты отправляются к Международной космической станции (МКС) на российских "Союзах", чередуясь с космонавтами, летящими на американских аппаратах.
Такая программа действовала до 2011 года, после чего доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями. Российская монополия прервалась в апреле 2021 года, когда с мыса Канаверал взлетел корабль компании SpaceX под названием Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту. Для его запуска была использована тяжелая ракета-носитель Falcon 9.
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