  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экипаж Crew Dragon-5 слева направо: Анна Кикина, Джош Кассада, Николь Манн и Коити Ваката (фото из архива)
Экипаж Crew Dragon-5 слева направо: Анна Кикина, Джош Кассада, Николь Манн и Коити Ваката (фото из архива)Фото: SpaceX/abaca/picture alliance
ТехнологииСША

Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю

Жан Рофе
14 мин. назад

На борту корабля, помимо российской космонавтки, на Землю вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и японец Коити Ваката. Они проработали на МКС более пяти мясяцев.

https://p.dw.com/p/4OZ0x

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил успешную посадку в Мексиканском заливе у западного побережья американского штата Флорида, сообщило в воскресенье, 12 марта, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, которое вело прямую трансляцию приводнения в Twitter, корабль сел на воду в 21.02 11 марта по времени Восточного побережья США  (05.02 12 марта по московскому времени). Общая продолжительность полета составила около 19 часов.

На Землю вернулись два астронавта NASA - Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавтка "Роскосмоса" Анна Кикина. Они прибыли на Международную космическую станцию (МКС) в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

Анна Кикина стала первым гражданином РФ в экипаже Crew Dragon

"Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле (в декабре 2002 года на шаттле "Индевор" приземлились Валерий Корзун и Сергей Трещев), в том числе первым - на корабле Crew Dragon!" - отметили в "Роскосмосе".

В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Смотрите также:

Байконур глазами немецкого астронавта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin обещает уже в следующем году начать продавать билеты на полет в космос. За 11 минут на высоте около ста километров придется заплатить 200 тысяч долларов.
Технологии17 июля 2018 г.01:46 мин.
external

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет (17.04.2018)

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет (17.04.2018)

6 июня на МКС отправится новый экипаж во главе с немцем Александером Герстом. На орбите астронавт будет проводить опыты совместно с роботом Саймоном. Как готовится Александер Герст к полету - в репортаже DW.
Наука17 апреля 2018 г.02:11 мин.

Telegram-канал "Роскосмоса"

Сообщение в Telegram-канале "Роскосмоса"
t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев, вид на город и флаг Украины на переднем плане

В Киеве полностью ликвидированы последствия ракетного удара

Конфликты14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Приложение Tiktok

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Свобода слова6 ч. назад
Китайский студент в университете Хемница

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Образование7 ч. назад
external

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Что происходит в Буче: как восстанавливают дома

Политика21 ч. назад03:13 мин.
Путин и Меркель. Дрезден, 2006 год

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Культура11 марта 2023 г.
Киев. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки

Мобилизация в Украине. Кого призывают во второй год войны

Мобилизация в Украине. Кого призывают во второй год войны

Конфликты11 марта 2023 г.
Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции Neurath под Кёльном

Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

Экономика и бизнес11 марта 2023 г.
На главную страницу