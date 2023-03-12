Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю

На борту корабля, помимо российской космонавтки, на Землю вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и японец Коити Ваката. Они проработали на МКС более пяти мясяцев.

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил успешную посадку в Мексиканском заливе у западного побережья американского штата Флорида, сообщило в воскресенье, 12 марта, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, которое вело прямую трансляцию приводнения в Twitter, корабль сел на воду в 21.02 11 марта по времени Восточного побережья США (05.02 12 марта по московскому времени). Общая продолжительность полета составила около 19 часов.

На Землю вернулись два астронавта NASA - Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавтка "Роскосмоса" Анна Кикина. Они прибыли на Международную космическую станцию (МКС) в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

Анна Кикина стала первым гражданином РФ в экипаже Crew Dragon

"Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле (в декабре 2002 года на шаттле "Индевор" приземлились Валерий Корзун и Сергей Трещев), в том числе первым - на корабле Crew Dragon!" - отметили в "Роскосмосе" .

В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

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