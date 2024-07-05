Компании Tesla разрешили расширить завод под Берлином

Разрешение властей Бранденбурга позволит американской компании досрочно начать строительные работы в Грюнхайде. Разрешение не распространяется на расширение территории для сооружения грузового терминала.

Американскому производителю электромобилей Tesla разрешено расширить свой единственный завод в Европе в целях наращивания производства. Ведомство федеральной земли Бранденбург по окружающей среде в четверг, 4 июля, одобрило соответствующее заявление Tesla. В результате американская компания сможет досрочно приступить к первым строительным работам в Грюнхайде под Берлином.

При этом разрешение властей Бранденбурга распространяется лишь на расширение производства на уже существующей территории завода без вырубки леса. Оно не касается на вызвавшее протесты запланированное расширение территории для строительства грузового терминала.

Наращивание производства электромобилей

Tesla планирует удвоить ежегодное производство электромобилей в Грюнхайде с полумиллиона до миллиона единиц. До сих пор удавалось достичь лишь показателя в 300 тысяч электромобилей в год. Компания американского миллиардера Илона Маска производит электромобили в Грюнхайде с марта 2022 года. На этом предприятии занято около 12 тысяч человек.

Запланированное сокращение рабочих мест на Tesla во всем мире на фоне проседания рынка электромобилей затронуло и сотни рабочих мест в Грюнхайде. В апреле Tesla сообщило о закрытии на этом заводе 400 мест. Тем не менее компания планирует в будущем наращивать производство.

Экологи и местные жители весьма обеспокоены планами Tesla, поскольку завод в Грюнхайде частично находится в заповедной зоне. Компания намерена построить еще одно крупное заводское помещение и оптимизировать существующие мощности.