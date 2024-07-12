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Доноры-демократы заморозили $90 млн взносов на Байдена

Сергей Ромашенко
12 июля 2024 г.

Крупные доноры заявили, что приостановят взносы на сумму 90 млн долларов, если Байден останется в предвыборной гонке. Замороженные взносы включают "многочисленные восьмизначные обязательства", сообщила NYT.

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Президент США Байден на саммите НАТО представил Владимира Зеленскго как президента РФ Владимира Путина
Президент США Байден на саммите НАТО представил Владимира Зеленскго как президента РФ Владимира ПутинаФото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Крупные доноры сообщили комитету политических действий Future Forward, который поддерживает президента США Джо Байдена, о намерении приостановить взносы на сумму около 90 млн долларов, если Байден останется в предвыборной гонке, сообщила в пятницу, 12 июля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По словам ее собеседников, замороженные взносы включают "многочисленные восьмизначные обязательства". Имена доноров, решивших отозвать обещанные чеки, не называются. В самом Future Forward отказались от комментариев. Консультант комитета сказал, что ожидает возвращения доноров, как только "текущая неопределенность" прояснится.

Еще один источник, близкий к Future Forward, сказал, что комитет будет уклоняться от принятия важных стратегических решений, пока не выяснится, кто именно возглавит предвыборную гонку у демократов.

Ведущий комитет поддержки Джо Байдена

Future Forward, как отмечает NYT, был назначен предвыборным штабом Байдена в качестве ведущего комитета поддержки на ранних этапах президентской кампании, и уже объявил о резервировании 250 млн долларов на телевизионную и цифровую рекламу. Ее запуск запланирован на август - после съезда Демократической партии, где будет окончательно утвержден кандидат в президенты.

Вечером 27 июня между Байденом и претендентом от республиканцев Дональдом Трампом состоялись первые дебаты, которые многие назвали провальными для действующего президента. После этого в Демократической партии начали обсуждать возможную замену Байдена другим кандидатом, к этому же стали призывать и некоторые публичные сторонники, включая актера Джорджа Клуни. Сам Байден признал, что дебаты были "не лучшим" его выступлением, но несколько раз заявил, что не намерен сниматься с выборов.

11 июля Джо Байден выступил на саммите НАТО в Вашингтоне. Его второе публичное появление с момента дебатов, как писало агентство Bloomberg, было призвано показать, что у президента достаточно сил для победы на выборах. Однако Байден сделал две оговорки: президента Украины Владимира Зеленского он представил как Владимира Путина, а спустя несколько часов на пресс-конференции назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. Сам Байден во время выступления заявил, что он "лучше всех подходит для управления" и "лучше всех готов к победе".

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