Байден: "Только Бог заставит меня снять кандидатуру"

Джо Байден подчеркнул, что он не собирается снимать свою кандидатуру для переизбрания на высший государственный пост США. Он сказал, что он "тот, кто остановил Путина и сплотил НАТО".

Президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании АВС вечером в пятницу, 5 июля, заявил, что только Бог может заставить его отказаться от борьбы за новый президентский срок. На вопрос журналиста, согласится ли он снять свою кандидатуру, если демократы в Конгрессе скажут ему, что он подрывает их собственные шансы на переизбрание, Байден ответил со смехом: "Если всемогущий Господь спустится и скажет мне сделать это, то я, возможно, сделаю это".

Свое провальное выступление на теледебатах с соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом Байден вновь назвал "плохим эпизодом". По словам президента, в тот вечер у него была сильная простуда, он чувствовал себя ужасно, но нет никаких признаков того, что у него серьезные проблемы со здоровьем. "Я был измучен. Я не прислушался к своему инстинкту, что касается подготовки к дебатам. У меня просто была плохая ночь. Я не знаю почему", - сказал Байден хрипым голосом.

На вопрос о том, согласился бы он пройти независимое медицинское обследование, включая неврологическое и когнитивное, и сообщить результаты избирателям, Байден ответил: "Послушайте. Я прохожу когнитивный тест ежедневно. У меня каждый день тест. Я ведь не только веду предвыборную кампанию, я руковожу миром".

Байден уверен в победе на выборах

На неоднократные вопросы о том, считает ли он реалистичной победу над Трампом, учитывая, что по результатам опросов он все больше отстает от республиканца, президент ответил, что он абсолютно убежден в победе на выборах в ноябре.

"Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS разработал южнотихоокеанскую инициативу. Я тот парень, который объединил 50 стран - не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине", - пояснил Байден.

За 22-минутным интервью, которое, по сообщению АВС, не было ни подчищено, ни сокращено, внимательно следили обеспокоенные демократы. Один высокопоставленный советник демократов в Палате представителей сказал Reuters на условиях анонимности, что после того, как он посмотрел короткий отрывок интервью с Байденом, он не знает, как тот "еще неделю продержится в кандидатах".