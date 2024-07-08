Экс-дипломат США Дэниэл Фрид: "Байден сойдет с дистанции"

DW: Джо Байден останется кандидатом в президенты?

Дэниэл Фрид: На мой взгляд, его кандидатура политически нежизнеспособна. Сойдет ли Байден с дистанции? Скорее да, чем нет. Неудачные телевизионные дебаты с Дональдом Трампом, и то, что последовало после них, создали ситуацию, при которой политики не могут больше делать вид, что у Байдена получится работать президентом еще четыре с половиной года. Кстати, мне нравятся многие элементы внутренней и внешней политики Байдена. Например, я считаю его внешнюю политику более серьезной, чем политику Барака Обамы. Но все, что мы узнали во время и после дебатов, заставляет меня, пусть и неохотно, признать - кандидатура Байдена стала сомнительной.

Дэниэл Фрид (фото из архива) Фото: Getty Images/AFP/L. Jin-Man

- Многие аналитики говорят, что демократы не могут позволить себе отказаться от кандидатур Байдена и Камалы Харрис, как бы они ни были непопулярны, потому что снятие их с президентской гонки будет означать: Демократическая партия, ее функционеры и сторонники лгали американскому народу по поводу способности президента и вице-президента выполнять их обязанности?

- Я не согласен. Я могу всего не знать, но, как мне кажется, еще пару лет назад физическое состояние Байдена не было такой большой проблемой. Похоже, оно заметно ухудшилось в последние месяцы. Так что не думаю, что можно говорить о какой-то систематической лжи.

- Кто может заменить Байдена в случае ухода?

- С точностью это вам никто сейчас не скажет. Но, думаю, демократы вновь присмотрятся к Камале Харрис. Она мне нравится в роли вице-президента, и я не понимаю, почему в СМИ у нее такой плохой имидж. Есть и другие потенциальные кандидаты. Можно предположить, что новый кандидат, особенно если это будет свежий, энергичный человек, который покажет, что может и готов победить Дональда Трампа, "расшевелит" и зарядит энергией избирателей.

Многим американцам не нравятся оба кандидата. Но демократы ведут себя честнее, чем республиканцы, которые прекрасно знают - Дональд Трамп не может быть президентом, его личность не соответствует президентской должности. Он вообще не может занимать никакую избранную должность. И тем не менее республиканцы идут за ним, то ли из чувства самосохранения, то ли по причине цинизма, то ли по оппортунистическим соображениям.

- Что за предстоящие полгода администрация Байдена может успеть сделать для Украины?

- Во-первых, передать Украине больше оружия, навязывая ей при этом меньше ограничений в его использовании. Во-вторых, усилить экономическое давление на Россию, прежде всего, уверенно поддерживая сохранение потолка цен на нефть. Кроме того, нужно серьезно взяться за "серый" или "теневой" танкерный флот Путина, то есть не застрахованные танкеры с сомнительными владельцами, которые развозят по миру российскую нефть. Также нужны дополнительные экономические и финансовые санкции плюс жесткий контроль за экспортом в Россию.

- А что делать с третьими странами, помогающими Путину ввозить то, что ему нужно для ведения войны?

- Так называемые "третьи страны" - это действительно проблема. Однако, если европейская или американская компания начинает массированный экспорт, скажем, компьютерных чипов в какую-нибудь страну Центральной Азии, то мы не должны позволять им отговорки типа "А мы не знали, что чипы отправятся в Россию". В банковской сфере культура соблюдения санкционного законодательства развита очень хорошо. А в сфере производства она часто слабая, фирмы лишь делают вид, что что-то соблюдают. Их нужно заставить применять принцип "Знай клиента своего клиента". Это касается и крупных компаний из США и ЕС. Помните, как лет десять назад немецкие турбины, якобы предназначенные для России, оказались в Крыму? Так вот такое не должно повторяться.

- Если Трампа изберут президентом, то стоит ли ожидать облегчения санкционного бремени для Кремля?

- Возможно. Но это зависит от того, какую линию в отношении войны будет проводить его администрация. Предположим, как недавно предлагал член команды Трампа, отставной генерал Кит Келлог, Трамп надавит на Украину, что бы она начала переговоры с Россией. По-моему, это очень плохая идея. Но одновременно администрация захочет нажать и на Москву, чтобы она тоже начала говорить с Зеленским. Если Путин не будет этого делать, то Трамп вполне может решить, что тот его обманывает, и тогда последствия могут оказаться для Москвы очень плохими.

Думаю, Трамп действительно предпримет попытку добиться мира. Скорее всего, он начнет с предложения о прекращении огня. Зеленский, скорее всего, откажется. Думаю, Россия тоже. Но если Украина полностью не отвергнет предложение о прекращении огня, то она точно потребует значительно более существенных гарантий безопасности, чем те, которые готова дать администрация Байдена. Возможно, Зеленский даже захочет гарантий членства в НАТО. И тогда людям Трампа придется решать. Либо они фактически "сдадут" Украину и превратят переговорный процесс в ширму для капитуляции. Либо они найдут такое решение, которое будет предполагать значительно более существенную поддержку Украины, чем та, о которой команда Трампа готова говорить сегодня.