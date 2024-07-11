Демократы активней призывают Байдена не идти на выборы

Американский актер и влиятельный сторонник Демократической партии Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена отказаться от выдвижения на новый срок и уступить место другому кандидату. Об этом Клуни написал в колонке для издания The New York Times в среду, 10 июля. С подобными призывами выступают и другие однопартийцы Байдена.

Клуни напомнил, что всю жизнь поддерживает демократов и все последние выборы организовывал крупные сборы средств для кандидатов, в том числе для Байдена в прошлом месяце. "Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его мораль. За последние четыре года он выиграл множество битв, в которых оказался. Но единственная битва, в которой он не может победить, - это битва со временем", - написал Клуни.

Актер рассказал, что общался с Байденом на благотворительном мероприятии несколько недель назад. "Это не Джо Байден 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах", - рассказал Клуни. "Мы все так напуганы перспективой второго срока Трампа, что решили игнорировать каждый предупреждающий знак", - признал Клуни. "Мы не победим в ноябре с этим президентом", - констатировал актер, добавив, что у демократов есть "скамейка запасных" и дискуссия о новом кандидате перед выборами сможет оживить партию. "Джо Байден - герой. Он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году", - закончил свою колонку Клуни.

Призывы демократов к Байдену

Накануне с призывом к Байдену отказаться от участия в президентских выборах выступил сенатор от Вермонта Питер Уэлч, став первым сенатором-демократом, кто открыто выступил с таким обращением. "Я понимаю, почему президент Байден хочет баллотироваться. Он спас нас от Дональда Трампа один раз и хочет сделать это снова. Но ему нужно подумать, является ли он лучшим кандидатом для этого. По моему мнению, он им не является", - написал Уэлч.

Как обращает внимание телеканал CNN , все больше демократов начинают намекать на необходимость сменить кандидата. Демократка Нэнси Пелоси, дважды занимавшая в прошлом пост спикера Палаты представителей, заявила, что Байден должен "решить, будет ли он баллотироваться". Времени на это, по ее словам, остается все меньше.

"Если мы отправляемся на миссию политического самоубийства, то мы должны по крайней мере быть честными в этом", - сказал CNN конгрессмен от штата Нью-Йорк Ричи Торрес.

Как утверждает со ссылкой на источники портал Axios , лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в частном порядке дает понять донорам партии, что он "открыт" для смены кандидата на выборах. По словам трех источников, в течение последних 12 дней Шумер выслушивал идеи и предложения спонсоров относительно наилучшего пути развития партии. Официально Шумер заявил, что "публично и в частном порядке поддерживает президента Байдена". По данным американских СМИ, Шумер пригласил высокопоставленных демократов проинформировать членов партии и напрямую обсудить любые волнующие их вопросы об участии Байдена в выборах.

Призывы к Байдену выйти из президентской гонки начали звучать после его дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. В ходе своего выступления 81-летний президент регулярно запинался, терял мысль и выглядел очень уставшим. Байден признал, что дебаты с Трампом было "не лучшим" его выступлением, но заявил, что не собирается сниматься с выборов и планирует "снова победить".