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В НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа

Евгений Жуков
7 июля 2024 г.

Союзники США по НАТО опасаются, что Байден слишком стар и нездоров, чтобы выиграть у Трампа на президентских выборах, пишет Politico, побеседовав с 20 дипломатами и политиками.

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Теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
Дональд Трамп и Джо Байден в ходе теледебатовФото: Mike Blake/REUTERS

Дипломаты и мировые лидеры из стран НАТО выражают озабоченность по поводу того, что возраст и здоровье президента США Джо Байдена могут помешать ему победить на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 7 июля, пишет издание Politico, журналисты которого в течение последнего месяца побеседовали с 20 официальными лицами, связанными с Североатлантическим альянсом, и узнали их мнение о перспективах Байдена остаться в Белом доме.

Politico отмечает, что эти собеседники в основном выступают за переизбрание Байдена, полагая, что возвращение Дональда Трампа на пост президента нанесет ущерб НАТО и подорвет поддержку Украины. Однако они испытывают тревогу после недавнего выступления Байдена на теледебатах и опасаются, что он может оказаться слишком слабым для победы над Трампом.

Нет уверенности, что Байден, даже победив, продержится четыре года

"Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент уже стар, - цитирует издание собеседника из одной из европейских стран НАТО. - Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет продержаться еще четыре года".

"Будем честны, на это было больно смотреть", - сказал другой представитель ЕС о дебатах Байдена и Трампа, отметив, что они не были обнадеживающими.

При этом дипломатов из стран-союзников беспокоит не столько состояние Байдена - то, что иногда он пропускал торжественные ужины на саммитах или покидал их раньше времени, говорит медленнее и тише, используя блокноты, а в движениях заметна скованность. Они встревожены его политическим положением и шансами на переизбрание. "Мне кажется, ему будет очень трудно продолжать свою кампанию", - сказал один высокопоставленный дипломат одной из стран ЕС.

Среди прочего, союзники США по НАТО обеспокоены безопасностью европейских стран - особенно в связи с возможной победой Трампа, пишет Politico. Кроме того, в некоторых странах недовольны пошаговым подходом Байдена к поставкам оружия Украине и к предоставлению ВСУ разрешения наносить удары по территории России, отмечает издание.

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