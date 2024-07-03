Вынесение приговора Трампу отложили на два месяца

Судья в Нью-Йорке перенес оглашение приговора Дональду Трампу по уголовному делу о выплатах порноактрисе на два месяца. Адвокаты Трампа разбираются, как использовать решение Верховного суда о частичном иммунитете.

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан перенес с 11 июля самое раннее на 18 сентября оглашение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по уголовному делу о незаконных выплатах порноактрисе. Об этом сообщил во вторник, 2 июля, телеканал NBC News.

Таким образом, приговор Трампу по этому делу будет вынесен менее чем за два месяца до президентских выборов и уже после того, как его официально выдвинет кандидатом в президенты Национальная конвенция Республиканской партии, которая стартует 15 июля.

Сообщается, что вынесение приговора Трампу просили отложить его адвокаты. Им нужно больше времени, чтобы изучить, как на процесс может повлиять вынесенное Верховным судом США постановление о частичном иммунитете Трампа от судебного преследования по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Частичный судебный иммунитет Трампа

1 июля Верховный суд, в котором шесть из девяти судей - консерваторы, назначенные республиканцами, постановил, что Дональд Трамп имеет абсолютный иммунитет, когда речь идет о действиях, совершенных им в рамках его конституционных полномочий. В то же время защита не распространяется на его поступки, совершенные "неофициально" в качестве частного лица. При этом разделять действия Трампа как официального и неофициального лица ВС США предоставил суду низшей инстанции.

Трамп назвал решение Верховного суда "крупной победой для Конституции и демократии". Это постановление дает ему еще одну важную отсрочку, поскольку означает, что процесс в федеральном суде в Вашингтоне по делу о попытках манипуляции на последних президентских выборах не состоится до выборов нового президента США, которые назначены на 5 ноября.

Между тем, Джо Байден, предполагаемый соперник Трампа на этих выборах, раскритиковал решение Верховного суда, назвав его "опасным прецедентом". "С практической точки зрения это решение означает, что больше не существует границ того, что позволено президенту", - подчеркнул Байден.

Дело о выплатах Трампа порноактрисе

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая впервые в истории США вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента страны. 12 присяжных признали Трампа виновным в фальсификации деловых документов для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая угрожала предать огласке их связь. Это могло бы привести к поражению Трампа на выборах в 2016 году.

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет - в сумме это составит 136 лет.

Адвокаты Трампа утверждают, что решение Верховного суда от 1 июля может привести к пересмотру этого дела.