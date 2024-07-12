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Шольц вступился за Байдена, назвавшего Зеленского Путиным

Александра Иванова
12 июля 2024 г.

"Оговорки случаются у всех", - прокомментировали ляп президента США канцлер ФРГ и президент Франции. В США еще два демократа призвали Байдена сняться с выборов.

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, 11 июля 2024 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в ВашингтонеФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон с пониманием отнеслись к тому, что президент США Джо Байден, представляя главу украинского государства Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, назвал того "Владимиром Путиным".

"Оговорки случаются. Если вы все время будете за всеми следить, то найдете их предостаточно, - заявил Шольц, комментируя инцидент по просьбе журналистов. "Однако это не меняет ни на йоту того, о чем президент Байден очень четко заявил в своей речи", - добавил он.

Аналогичное заявление в связи с вызвавшим большое общественное внимание эпизодом сделал Эмманюэль Макрон. "Это случается с каждым, это случается и со мной", - отметил он, подразумевая оговорку Джо Байдена.

Как Байден назвал Зеленского Путиным

11 июля на саммите НАТО 81-летний Джо Байден, представляя Владимира Зеленского собравшимся, ошибочно назвал его "Владимиром Путиным". "А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает не только смелостью, но и решительностью, дамы и господа, президенту Путину", - сказал он.

При этом, однако, Байден тут же сам себя поправил: "Президент Путин! Он победит президента Путина. Президент Зеленский... Я так сосредоточен на победе над Путиным, что приходится беспокоиться об этом. В любом случае, господин президент".

"Я лучше", - парировал Владимир Зеленский.

Призывы к Байдену отказаться от борьбы за переизбрание

Спустя всего несколько минут соперники Байдена из рядов республиканцев, а также мировые СМИ начали активно распространять видеоролик с вырезкой из выступления Байдена.

"Худшего времени, чтобы делать такую оговорку, быть не могло", - констатируют журналисты агентстав AFP, напоминая, что Байден совсем скоро должен дать первую крупную пресс-конференцию после разгромных для него дебатов с Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию на выборах президента США в ноябре.

За последнее время целый ряд соратников Байдена по партии призвали его сойти с дистанции, уступив место другому кандидату, например, нынешнему вице-президенту США Камале Харрис.

11 июля с таким призывом выступили члены Палаты представителей от Демократической партии Эдвард Кейс (штат Гавайи) и Грег Стентон (Аризона). "Я  был одним из тех, кто поддержал президента Байдена на раннем этапе в 2020 году (…) Однако ставки на этих выборах не могут быть выше. Ради блага нашей страны президенту пора передать факел новому поколению лидеров", - написал Стентон в соцсети X.

 

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