В Конгрессе назначили слушания по покушению на Трампа

Комитет палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности пригласил главу Секретной службы на слушания о расследовании покушения на Трампа.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон в воскресенье, 14 июля, заявил, что его палата проведет полное расследование обстоятельств покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

"Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает знать правду. Мы пригласим директора Секретной службы Кимберли Читл и других соответствующих должностных лиц из министерства внутренней безопасности и ФБР явиться на слушание в наши комитеты как можно скорее", - написал Читл.

Комитет палаты представителей конгресса по надзору и подотчетности проведет слушания о расследовании покушения 22 июля, сообщил глава комитета, республиканец Джеймс Комер в соцсети Х. На совещание пригласили и руководителя Секретной службы США Кимберли Читл, чье ведомство занимается охраной бывших и действующих американских лидеров. Как отмечает агентство Reuters, в центре внимания расследования находится вопрос, как стрелявший смог незаметно пробраться на крышу здания, откуда он вел огонь.

Покушение на Дональда Трампа

На бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля, по местному времени. Во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой, в этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

Одна из пуль попала Трампу в ухо. В результате стрельбы также был убит один участник митинга, еще двое получили ранения и были доставлены на вертолете в больницу в критическом состоянии.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Он вел огонь с крыши расположенного за пределами территории проведения митинга. Рядом с его телом была найдена полуавтоматическая винтовка типа AR-15, из которой, вероятно, и велся огонь.