Трамп и Байден прокомментировали покушение на экс-президента

Экс-президент США Дональд Трамп выпустил заявление после покушения на себя на предвыборном митинге в Пенсильвании в воскресенье, 14 июля. В созданой им соцсети Truth Social Трамп поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал Трамп. "Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране", - добавил он. По словам Трампа, на момент написания поста ему ничего неизвестно о стрелявшем человеке.

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - описал покушение Трамп.

Как сообщает CNN, Дональд Трамп после полученного на митинге в Пенсильвании ранения разослал короткое электронное письмо своим сторонникам. "Это послание от Дональда Трампа: я никогда на сдамся!" - написал он, сопроводив письмо своей подписью и фотопортретом.

Байден позвонил Трампу

Покушение на Трампа прокомментировал и президент Джо Байден - сначала в соцсетях, а затем на экстренной пресс-конференции. "Я рад слышать, что он (Трамп. - Ред.) в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", - написал президент США Джо Байден.

"В Америке нет места такому насилию, это отвратительно, отвратительно. Это одна из причин, почему мы должны объединить эту страну", - повторил Байден на экстренной пресс-конференции. Глава Белого дома поговорил по телефону с Трампом, пресс-служба экс-президента подтвердила это, детали разговора не разглашаются.

Съезд Республиканской партии состоится

Национальный комитет Республиканской партии не стал отменять национальный съезд, на котором Дональда Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты от партии. Сам Трамп также намерен принять в нем участие. Мероприятие стартует в понедельник, 15 июля, в Милуоки, штат Висконсин и продлится до 18 июля.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет наш съезд по его выдвижению на пост 47-го президента США", - цитирует CNN заявление старших советников кампании Трампа.

ФБР считает стрельбу покушением на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) квалифицирует стрельбу на митинге как покушение на Трампа, заявил глава отделения службы в Питтсбурге Кевин Ройек. "Будет долгое расследование того, что именно произошло и как человек смог получить доступ к месту, какое у него было оружие. Все это на самом деле дни, недели и месяцы расследования", - подчеркнул он.

ФБР по-прежнему работает над установлением личности стрелка, в том числе с помощью анализа ДНК, поскольку у подозреваемого не было при себе документов, удостоверяющих личность, и он был убит во время покушения. Точные мотивы нападавшего пока тоже неизвестны.

Покушение на Трампа

Стрельба началась на предвыборном митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания в момент, когда он выступал перед собравшимися. Экс-президент схватился за ухо и спрятался за трибуну. Его увели с окровавленным ухом. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он "был нейтрализован" сотрудниками службы, и скончался. Также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

Не первое покушение в истории США

В истории США не раз случались покушения на высокопоставленных политиков, в том числе на президентов. Так, в 1865 году президента США Авраама Линкольна застрелили в ложе театра в столице США Вашингтоне во время спектакля. Президент Джеймс Гарфилд был убит в 1881 году, а Уильям Маккинли - в 1901 году. Президента США Джона Ф. Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. В 1968 году во время предвыборной кампании президентских выборов был убит брат Джонна Кеннеди, сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди. В 1981 году в Вашингтоне стрелок ранил президента Рональда Рейгана. Помимо него ранения получили также пресс-секретарь Белого дома, агент секретной службы и телохранитель.