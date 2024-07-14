ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

В экс-президента США стрелял 20-летний житель Пенсильвании, сообщило ФБР. О его мотивах спецслужба ничего не рассказала.

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Фдерального бюро расследований (ФБР) в воскресенье, 14 июля.

"ФБР опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении ФБР .

По словам представителя ФБР, спецслужбы для установления личности стрелка в том числе используют анализ ДНК, поскольку у подозреваемого не было при себе документов, удостоверяющих личность, и он был убит после покушения.

Точные мотивы стрелка пока тоже неизвестны. По словам источника газеты Washington Post, нападавший использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15. По данным СМИ, огонь велся с расстояния более 100 метров - вроятно, с крыши соседнего здания.

Полиция Пенсильвании сообщила, что считает установление мотивов нападавшего первоочередной задачей. Кроме того, необходимо быстро выяснить, были ли у него сообщники. Расследование может занять дни, недели или месяцы, цитирует заявление представителя полиции агентство Reuters.

Покушение на Трампа

Стрельба началась на предвыборном митинге Трампа в Батлере, штат Пенсильвания в момент, когда он выступал перед собравшимися. Экс-президент схватился за ухо и спрятался за трибуну. Его увели с окровавленным лицом. Спустя несколько минут кортеж Трампа покинул место происшествия.

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - описал покушение Трамп.

В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он "был нейтрализован" сотрудниками службы, и скончался. Кроме того, погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Покушение осудили мировые лидеры и президент США Джо Байден, который позвонил Трампу.