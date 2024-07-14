Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост после покушения, которое произошло на митинге в Пенсильвании 13 июля. "Спасибо всем за ваши мысли и молитвы, ведь только Бог предотвратил немыслимое", - написал он в созданной им социальной сети Truth Social в воскресенье, 14 июля.

В своем посте экс-президент США выразил поддержку жертвам стрельбы и их семьям и заявил, что "молится о выздоровлении тех, кто был ранен" и хранит в сердце память "о гражданине, который был так ужасно убит". Он также призвал американцев "сплотиться и показать свой истинный характер", оставаясь "сильными и решительными и не позволяя злу победить".

Наконец, Трамп заявил, что планирует, несмотря на покушение, выступить на Республиканском национальном съезде, который начнется в Милуоки, штат Висконсин, в понедельник, 15 июля. "Я искренне люблю нашу страну, люблю всех вас и с нетерпением жду возможности выступить перед нашей великой страной на этой неделе из Висконсина", - заключил он.

Мировые лидеры выразили поддержку Трампу после покушения

После покушения на Дональда Трампа с осуждением произошедшего и словами поддержки в адрес бывшего президента США выступили многие мировые лидеры. В их числе действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.

Политики в ФРГ также солидаризировались в оценках произошедшего. Так, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пожелал Трампу скорейшего выздоровления и заявил, что "подобные акты насилия угрожают демократии". Солидарность с экс-президентом США также выразили глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann), сопредседатели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), лидеры ХДС, СвДП и Левой партии, а также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Трампа открыто поддержали американские бизнесмены

Американские миллиардеры Билл Экман и Илон Маск открыто заявили о поддержке Дональда Трампа после покушения на него. Первый в своем аккаунте в соцсети Х написал, что собирается "официально поддержать" экс-президента США на предстоящих выборах и уверил, что это "тщательное" и "рациональное" решение, принятое на основе "эмпирических данных".

Владелец социальной сети Х и основатель компании SpaceX, в свою очередь, ограничился лаконичным постом, в котором заявил о "полной поддержке президента Трампа" и пожелал ему скорейшего выздоровления. Еще до покушения на Трампа издание Bloomberg писало, что Маск сделал крупное пожертвование на кампанию республиканца.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля. Судя по трансляции, в 18.15 по местному времени во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой. В этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге "попыткой покушения" на Трампа.