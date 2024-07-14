Руководство и политики Германии осудили покушение на Трампа

Канцлер ФРГ осудил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. То же самое сделали представители почти всех основных политических сил Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокомментировал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. "Атака на кандидата в президенты Трампа отвратительна. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, которых затронуло это нападение. Подобные акты насилия угрожают демократии", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 14 июля.

Что о покушении на Трампа говорят другие немецкие политики

Глава МИД ФРГ, представительница "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что "глубоко шокирована" новостью о покушении на Дональда Трампа. "Насилие никогда не должно становиться средством разрешения политических конфликтов - независимо от их причины. В демократических странах выбор делается с помощью избирательного бюллетеня, а не оружия", - написала она и пожелала скорейшего выздоровления Дональду Трампу и другим пострадавшим в результате стрельбы.

Министр юстиции ФРГ, член Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушман (Marco Buschmann) также осудил нападение на экс-президента США и порадовался, что Трамп смог пережить его: "К счастью, Дональд Трамп выжил после нападения. Насилие никогда не является законным средством разрешения политического конфликта. И совершенно не важно, нравится вам политическая программа кандидата или нет".

Лидеры правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) в своем совместном заявлении назвали нападение на Трампа "покушением на демократию". "Насилие никогда не должно становиться средством политических дебатов. Мы желаем кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу скорейшего выздоровления и сил для решения предстоящих задач", - заявили они и выразили соболезнования другим пострадавшим, а также родственникам убитого посетителя митинга.

Прокомментировал покушение на участника президентской гонки и член внешнеполитического комитета бундестага, эксперт фракции ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт (Jürgen Hardt). "Покушение на Дональда Трампа должно шокировать всех нас, независимо от того, какой политической позиции мы придерживаемся. Кандидаты и посетители предвыборных мероприятий должны чувствовать себя в безопасности. Мои мысли - с жертвами и людьми, которые хотят честной избирательной кампании без страха", - написал он.

"Я глубоко шокирована стрельбой, которая произошла во время предвыборного митинга бывшего президента Трампа", - написала в своем аккаунте в Х председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию не место в демократическом обществе", - написала она.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля. Судя по трансляции, в 18.15 по местному времени во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой. В этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге "попыткой покушения" на Трампа.