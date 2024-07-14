Руководство и политики Германии осудили покушение на Трампа

Руководство и политики Германии осудили покушение на Трампа14 июля 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокомментировал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. "Атака на кандидата в президенты Трампа отвратительна. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, которых затронуло это нападение. Подобные акты насилия угрожают демократии", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 14 июля.
Что о покушении на Трампа говорят другие немецкие политики
Глава МИД ФРГ, представительница "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что "глубоко шокирована" новостью о покушении на Дональда Трампа. "Насилие никогда не должно становиться средством разрешения политических конфликтов - независимо от их причины. В демократических странах выбор делается с помощью избирательного бюллетеня, а не оружия", - написала она и пожелала скорейшего выздоровления Дональду Трампу и другим пострадавшим в результате стрельбы.
Министр юстиции ФРГ, член Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушман (Marco Buschmann) также осудил нападение на экс-президента США и порадовался, что Трамп смог пережить его: "К счастью, Дональд Трамп выжил после нападения. Насилие никогда не является законным средством разрешения политического конфликта. И совершенно не важно, нравится вам политическая программа кандидата или нет".
Лидеры правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) в своем совместном заявлении назвали нападение на Трампа "покушением на демократию". "Насилие никогда не должно становиться средством политических дебатов. Мы желаем кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу скорейшего выздоровления и сил для решения предстоящих задач", - заявили они и выразили соболезнования другим пострадавшим, а также родственникам убитого посетителя митинга.
Прокомментировал покушение на участника президентской гонки и член внешнеполитического комитета бундестага, эксперт фракции ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт (Jürgen Hardt). "Покушение на Дональда Трампа должно шокировать всех нас, независимо от того, какой политической позиции мы придерживаемся. Кандидаты и посетители предвыборных мероприятий должны чувствовать себя в безопасности. Мои мысли - с жертвами и людьми, которые хотят честной избирательной кампании без страха", - написал он.
"Я глубоко шокирована стрельбой, которая произошла во время предвыборного митинга бывшего президента Трампа", - написала в своем аккаунте в Х председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию не место в демократическом обществе", - написала она.
Покушение на Дональда Трампа
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля. Судя по трансляции, в 18.15 по местному времени во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой. В этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.
Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.
Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге "попыткой покушения" на Трампа.