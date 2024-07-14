В машине и дома у стрелявшего в Трампа нашли взрывчатку

"Материалы для изготовления бомб" были обнаружены в автомобиле Томаса Мэтью Крукса и у него дома, пишет агентство AP со ссылкой на правоохранительные органы США.

В автомобиле у мужчины, который, по данным властей США, стрелял в экс-президента страны Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, находились взрывные устройства. Об этом сообщают газета The Wall Street Journal и телеканал CNN в воскресенье, 14 июля, со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования покушения.

Автомобиль, за рулем которого был 20-летний Томас Мэтью Крукс, 13 июля был припаркован вблизи места проведения предвыборного митинга Трампа, приводит WSJ слова своих собеседников.

Между тем агентство AP сообщает со ссылкой на правоохранительные органы США, что "материалы для изготовления бомб" были обнаружены как в автомобиле подозреваемого в совершении покушения на Трампа, так и у него дома.

По данным WSJ, оружие, использованное для покушения на бывшего президента, - полуавтоматическая винтовка AR-15 - было законно приобретено отцом стрелка. Эту же информацию распространил телеканал ABC News.

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании

В экс-президента США, республиканца Дональда Трампа выстрелили 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще два человека были ранены. По данным СМИ, они находятся в критическом состоянии. Нападавший, которого впоследствии идентифицировали как 20-летнего жителя города Бетел-Парк в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса, застрелили спецслужбы.

Соболезнования после покушения на Трампа

Целый ряд мировых политических лидеров осудили покушение на Дональда Трампа и выступили со словами поддержки. "Насилию не должно быть места в нашей демократии - ни в Америке, ни здесь", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) написал в соцсети X, что нападение на экс-президента США является "отвратительным" и что подобные акты насилия угрожают демократии. "Также я всеми своими мыслями с людьми, пострадавшими в результате нападения", - добавил Шольц.

Сам Трамп заявил, что, несмотря на покушение, выступит на съезде республиканцев в Висконсине. Съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, начнется 15 июля. На нем Дональда Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты. Национальный комитет партии принял решение не отменять мероприятие, несмотря на попытку покушения на политика.