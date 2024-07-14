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Дмитрий Песков прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Алексей Волошинов
14 июля 2024 г.

Дмитрий Песков прокомментировал покушение на Дональда Трампа и сказал, что Россия осуждает "любые проявления насилия в ходе политической борьбы". В заявлении МИД РФ не нашлось места соболезнованиям.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (фото из архива)
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (фото из архива)Фото: Sergey Gunee/Sputnik/REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Заявления, которые он сделал спустя примерно 12 часов после инцидента, в воскресенье, 14 июля, публикуют российские СМИ.

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены <...> для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - утверждал Дмитрий Песков. Он также отметил, что Россия "решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы" и обвинил действующую администрацию США в создании вокруг фигуры Трампа атмосферы, которая "спровоцировала нападение на него".

Дмитрий Песков выразил соболезнования всем погибшим и пожелал выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Дональда Трампа. Он добавил, что Владимир Путин не собирается созваниваться с экс-президентом Соединенных Штатов.

Мария Захарова о покушении на Трампа: "Колокол звонит по Вашингтону"

Ранее в тот же день представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, Захарова заявила, что "ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам".

Позднее она связала покушение на экс-президента с поддержкой Вашингтоном Украины. Отвечая на реплику Боба Кеннеди III, сына политика Роберта. Ф. Кеннеди-младшего, с критикой американских спецслужб, пресс-секретарь российского МИДа призвала пересмотреть политику США в отношении Киева. На деньги, которые Соединенные Штаты выделяют Украине, Захарова предложила профинансировать американскую полицию "и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США".

В завершение она призвала США "инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти" к политическим оппонентам, странам и народам и "спонсированию терроризма" и заключила: "Колокол звонит уже по Вашингтону!"

Мировые лидеры выразили поддержку Трампу после покушения

После покушения на Дональда Трампа с осуждением произошедшего и словами поддержки в адрес бывшего президента США выступили многие мировые лидеры. В их числе действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.

Политики в ФРГ также солидаризировались в оценках произошедшего. Так, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пожелал Трампу скорейшего выздоровления и заявил, что "подобные акты насилия угрожают демократии". Солидарность с экс-президентом США также выразила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), министр юстициии Марко Бушман (Marco Buschmann), сопредседатели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), лидеры ХДС, СвДП и Левой партии.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в субботу, 13 июля. Судя по трансляции, в 18.15 по местному времени во время выступления Трампа раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой. В этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге "попыткой покушения" на Трампа.

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