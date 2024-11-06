Как в США выбирали президента - фотогалерея
Граждане США 5 ноября выбирали 47-го президента. Актуальные кадры с выборов - в фотогалерее DW.
Бурные дискуссии избирателей
В случае поражения Трампа чиновников в большей степени беспокоят не угроза массовых протестов, подобных штурму Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, а локальные инциденты, способные выйти из-под контроля. "Существует вероятность небольших вспышек по всему нашему штату и другим штатам", - приводит газета The Washington Post слова государственного секретаря Мичигана Джоселин Бенсон.
"Вам звонит Камала Харрис"
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис звонила избирателям с призывом проголосовать за несколько часов до закрытия избирательных участков. "Это - Камала Харрис. Как ваши дела?"- поинтересовалась она в начале одного из разговоров.
Компьютерный сбой на избирательном участке
Суд в штате Пенсильвания удовлетворил просьбу о продлении на два часа времени голосования в округе Камбрия, жители которого активно поддерживают Дональда Трампа. Решение было принято после того, как в день выборов в округе произошел сбой программного обеспечения. Местный избирательный совет заявил, что "программный сбой" не позволил избирателям "отсканировать заполненные бюллетени".
Очереди перед избирательными участками
Перед избирательными участками в США уже с утра образовались очереди. Дональд Трамп воспользовался этим и в очередной раз раскритиковал соперников в лице Демократической партии. "Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой", - написал он в сети микроблогов X. Экс-президент призвал сограждан проявить терпение при голосовании.
Чета Трампов голосует
Дональд Трамп проголосовал на выборах главы государства. Бывший президент прибыл на избирательный участок в курортном городе Палм-Бич на юго-востоке штата Флорида вместе с женой Меланией.
Белый дом обнесли забором из-за угрозы беспорядков
В США вокруг Белого дома возвели временный забор высотой около 2,5 м на случай возможных массовых беспорядков, связанных с президентскими выборами. Ограждение состоит из мелкой железной сетки, оно окружает всю территорию. Полиция Вашингтона, как передает CNN, ожидает волнений в любом случае, вне зависимости от результатов выборов.
Первый избирательный участок закрылся
В Диксвилл-Нотче на севере штата Нью-Гэмпшир первыми посчитали голоса: три за Камалу Харрис и три за Дональда Трампа. В этом населенном пункте вблизи канадской границы живут всего 6 человек. В Нью-Гэмпшире законы о выборах позволяют населенным пунктам, где живут менее ста человек, открывать избирательные участки в полночь и закрывать их, когда все зарегистрированные избиратели проголосуют.
Слезы на глазах сторонников Камалы Харрис
После закрытия последних избирательных участков на Аляске и Гавайях и предварительных подсчетов голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах, поражение кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис стало очевидным. На снимке: одна из сторонниц Харрис в штате Висконсин. В этом регионе победу одержал Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах
Экс-президент США Дональд Трамп вскоре после закрытия всех избирательных участков в стране заявил о "политической победе" на выборах в США. "Мы вошли в историю", - сказал он в среду, 6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По его словам, республиканцы одержали победу, "которой еще никогда не было в этой стране".