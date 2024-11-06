Экс-президент США Дональд Трамп вскоре после закрытия всех избирательных участков в стране заявил о "политической победе" на выборах в США. "Мы вошли в историю", - сказал он в среду, 6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По его словам, республиканцы одержали победу, "которой еще никогда не было в этой стране".