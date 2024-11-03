Выборы президента США: что стоит на кону для Украины и РФ

Рейтинги Камалы Харрис и Дональда Трампа, борющихся за пост президента США, практически сравнялись. Что означает победа на выборах каждого из них для будущего Украины и отношений США с Россией?

Исход президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, по оценке наблюдателей, не только определит курс для дальнейшего развития страны, но также окажет огромное влияние на ход войны в Украине. Вашингтон оказывает Киеву самую большую поддержку среди всех союзников в ее попытке защититься от вторжения России, начавшегося в феврале 2022 года. При президенте Джо Байдене США передают Украине данные военной разведки, а также уже оказали финансовую помощь и поставили современное оружие на сумму около 175 млрд долларов.

Кто бы ни был избран президентом Соединенных Штатов, судьба Украины может оказаться в его руках. Когда новый хозяин Белого дома вступит в должность 20 января 2025 года, война России с Украиной будет продолжаться уже почти три года. У США есть три варианта дальнейшего поведения: сократить помощь Киеву, сохранить статус-кво или прибегнуть к более решительному подходу, поясняет Микаэла Мэттес, профессор политологии Калифорнийского университета в Беркли, специализирующаяся на международных конфликтах и сотрудничестве.

Камала Харрис, Россия и война в Украине

Кандидат в президенты от Демократической партии, нынешний вице-президент Камала Харрис недвусмысленно заявила о своей поддержке Украины. "Харрис пообещала оставаться с Украиной столько, сколько потребуется", - напомнил в интервью DW Шон Донахью, доцент политологии в Университете Буффало в Нью-Йорке. По его оценке, Харрис также "с большей вероятностью позволит использовать американское оружие дальнего радиуса действия против целей на территории России".

Камала Харрис Фото: Ross D./AP/picture alliance

Мэттес согласна с тем, что Камала Харрис, по крайней мере, не изменит статус-кво, будет поддерживать Украину и сохранять антироссийские санкции. Более того, она может даже стать более напористой и занять более жесткую позицию, чтобы создать себе репутацию сильного лидера.

Для нынешнего вице-президента, добавляет Мэттес, на кону стоит европейская безопасность и глобальная стабильность: "Харрис считает Россию опасной страной, которая нарушила международное право и моральные принципы, после чего Москве уже нельзя доверять".

Дональд Трамп, Россия и война в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, окруживший себя советниками-единомышленниками, придерживается иного подхода к Украине. У Трампа сложная история отношений с Киевом, которая включает и его попытку оказать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы в 2019 году он начал расследование против Джо Байдена. Та история в итоге привела к первой попытке импичмента Трампа.

Говоря о своих отношения с президентом России Владимиром Путиным, Трамп утверждает, что войны бы не было, если бы он был хозяином Белого дома. Теперь Трамп обещает закончить войну "в течение 24 часов", если вновь выиграет президентские выборы. Не имея никаких подробностей о том, как именно экс-президент собирается сделать это, многие аналитики предполагают, что любое подобное мирное соглашение Москвы и Киева будет выгодно России.

Дональд Трамп Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

По словам Шона Донахью, Дональд Трамп может заставить Украину согласиться на некую заморозку конфликта примерно по нынешней линии боевых действий, что будет означать утрату украинцами части их территории. Неизвестно, согласится ли Путин на такие условия в долгосрочной перспективе, но они дадут его армии время на перевооружение, полагает Донахью.

Кандидат от республиканцев также дал понять, что Европа должна оказывать Украине более сильную поддержку, добавляет Доминик Толксдорф, научный сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP). По его мнению, сокращение жизненно важной западной помощи Киеву может поставить вопрос ребром - если американцы ее полностью прекратят, европейским правительствам будет трудно самостоятельно поддерживать Украину. Это даст Кремлю больше свободы действий, чтобы навязать Украине свою волю, предупреждает Толксдорф, эксперт по политике США и трансатлантическим отношениям.

Украина и ее возможное членство в НАТО

Еще один острый вопрос - желание украинских властей вступить в НАТО. По мнению Донахью, который дважды побывал в Украине с начала войны, в какой-то момент Камала Харрис, скорее всего, поддержит идею членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Курт Волкер Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/picture alliance

Одно из обсуждаемых ныне предложений - модель членства, которая предполагает, что страна не восстановит контроль над своей территорией в границах 1991 года. В этом случае НАТО будет обязана защищать только ту ее часть, которая сейчас контролируется Киевом. Это было бы похоже на ситуацию с ФРГ перед воссоединением Германии. С другой стороны, отмечает Донахью, Трамп выступает с резкой критикой альянса, даже предлагая не защищать некоторых его членов, выделяющих, по его мнению, недостаточно средств на оборону.

Несмотря на такую неприязнь в отношении НАТО, Дональд Трамп может приблизить Украину к альянсу в рамках процесса урегулирования, завершающего войну, считает Курт Волкер, спецпосланник Госдепа США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год. Вступление Украины в НАТО стало бы частью "постоянного мира и постоянного сдерживания", указал он в интервью DW в начале октября.

Следующий состав Конгресса будет иметь большое значение

Изменения в Конгрессе США после выборов окажут не меньшее влияние, чем кандидатура нового американского президента, поскольку депутаты утверждают законопроекты о расходах. 5 ноября помимо президента американцы переизберут треть членов Сената - 34 из 100 - и всех 435 конгрессменов, заседающих в Палате представителей. Сохранение Демпартией большинства в Палате представителей будет иметь решающее значение для Камалы Харрис, чтобы и далее поставлять оружие Украине и оказывать ей помощь.

В то же время многие республиканцы исходят из того, что Китай, Иран и Северная Корея косвенно участвуют в войне против Украины, уточняет Доминик Толксдорф. Для этих законодателей поражение Киева стало бы стратегическим успехом для их врагов и "ослабило бы позиции США в мире".

Американцы скептически относятся к России

Еще одно опасение заключается в том, что американская общественность устанет от войны. Согласно соцопросу, проведенному в начале июля Pew Research Center, доля респондентов, считающих, что вторжение России в Украину представляет угрозу интересам США, значительно снизилась с 2022 года.

Исследование Pew показало, что 69% опрошенных одобряют экономические санкции против РФ, а 54% хотят, чтобы США продолжали отправлять военную технику Киеву. В целом же американцы разделились поровну, отвечая на вопрос о том, должна ли их страна вообще помогать Украине.

Россия, несомненно, надеется на победу на выборах Дональда Трампа - не только потому, что он может помочь Владимиру Путину закрепиться в Украине, но и потому, что, став президентом, Трамп мог бы еще сильнее расколоть американское общество и дестабилизировать демократию в Соединенных Штатах, убежден Доминик Толксдорф из DGAP. "В Кремле надеются, что США при Трампе будут в первую очередь заняты собой и не смогут быть активным игроком в международной политике", - резюмировал эксперт.