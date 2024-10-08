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Харрис отвергла идею встречи с Путиным без участия Украины

Анастасия Аринушкина
8 октября 2024 г.

"Украина должна иметь право голоса в вопросе будущего Украины", - подчеркнула кандидат в президенты США от Демократической партии.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис (фото из архива)
Камала Харрис (фото из архива)Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Кандидат в президенты США Камала Харрис в случае своей победы на выборах отвергла идею встречи с президентом РФ Владимиром Путиным без представителей Украины. Интервью с представительницей Демократической партии вышло в передаче "60 минут" на телеканале CBS во вторник, 8 октября.

Отвечая на вопрос, встретилась бы она с Путиным, чтобы найти решение для урегулирования войны в Украине, Харрис ответила: "Не в двустороннем порядке, без Украины". " Украина должна иметь право голоса в вопросе будущего Украины", - подчеркнула политик. Ранее администрация президента США Джо Байдена отвергла возможность любых переговоров с российским лидером.

Харрис также раскритиковала политику своего оппонента Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее "капитуляцией" перед российским наступлением, начавшимся в феврале 2022 года. "Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", - повторила Харрис свое нашумевшее высказывание, имея в виду слова Трампа о том, что он может закончить войну в первый же день своего пребывания в Белом доме.

Трамп критикует помощь США Украине

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп является ярым критиком военной помощи США Украине. Он призывает киевское руководство заключить соглашение с Россией. Украина опасается, что победа Трампа на выборах ухудшит ее позиции в войне с РФ.

Камала Харрис, напротив, всегда подчеркивала приверженность Украине в ее борьбе с агрессией РФ. Однако отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, она пояснила, что займется этим вопросом, "если и когда этому придет время". "В настоящий момент мы поддерживаем способность Украины защищаться против неспровоцированной российской агрессии", - заявила Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

 

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