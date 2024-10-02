Выборы в США: кто победил в дебатах - Вэнс или Уолз?

Первый и единственный раз в ходе избирательной кампании в США встретились в теледебатах кандидаты в вице-президенты. Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолз были на удивление вежливы и серьезно спорили о политике.

Никаких сенсаций, которые смогли бы взорвать социальные сети, не было, когда на теледебатах вечером во вторник, 1 октября, в Нью-Йорке скрестили шпаги кандидаты республиканцев и демократов в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолз. Ни личных выпадов, ни ударов ниже пояса, ни страшной мимики.

Вместо этого напарники Дональда Трампа и Камалы Харрис за 35 дней до назначенных на 5 ноября президентских выборов спорили на серьезные внешне- и внутриполитические темы. Так вроде бы и должно быть. Но если вспомнить, как в прежние годы проходили избирательные кампании в США, то такие предметные дебаты не являются само собой разумеющимися.

"На удивление вежливые оппоненты"

"Оппоненты были на удивление вежливыми. Последний раз такие дебаты мы видели до 2016 года, - говорит в беседе с DW политолог Американского университета (American University) в Вашингтоне Филиппо Тревизан. - Не только дебаты между Трампом и Харрисв сентябре, но и между кандидатами в вице-президенты Харрис и Майком Пенсом в 2020 году были совсем другими".

В ходе теледебатов с Камалой Харрис Дональд Трамп выступал с абсурдными заявлениями Фото: Morry Gash/AP/dpa/picture alliance

В ходе сентябрьских дебатов кандидатов в президенты от республиканцев и демократов Дональд Трамп выступал с абсурдными заявлениями о мигрантах, которые якобы воруют домашних животных и их едят. Камала Харрис едва сдерживалась, чтобы не обозвать собеседника последними ругательствами.

В этот раз Вэнс заявил, что чуть ли не все беды американского общества - от запредельных цен на недвижимость до опиоидной эпидемии - стали следствием миграционной политики действующего вице-президента Харрис. А Уолз, в свою очередь, предупредил, что в случае прихода к власти администрации Трампа отношения США с союзниками пострадают, поскольку на республиканцев невозможно положиться.

Вэнс, Уолз и Ближний Восток

Первый вопрос, заданный ведущими в студии CBS кандидатам в вице-президенты, касался ситуации на Ближнем Востоке, где ЦАХАЛ как раз начал наземную операцию против боевиков "Хезболлах" на юге Ливана, а Иран следом выпустил более 180 ракет по Израилю. США - теснейший и важнейший партнер Израиля. Поддержит ли Америка ответный удар Израиля по Ирану?

Иран выпустил по Израилю боле 180 ракет Фото: AP/dpa/picture alliance

От прямого ответа на такой вопрос ушли оба кандидата в вице-президенты. Вместо этого Уолз говорил о том, насколько "опасен" Трамп, когда ситуация в мире настолько нестабильна. Вэнс, напротив, уверял, что Трамп ввел в международную практику эффективные меры, способные пресекать любые опасные действия на мировой арене.

Спор об экономике и абортах

Война России против Украины в ходе этих дебатов никакой роли не играла. Кандидаты в вице-президенты спорили об изменении климата, миграции и экономике. Что касается последней темы, то Вэнс использовал для атаки на Харрис аргумент, который часто применяют республиканцы. Мол, ее план снова поставить на ноги средний класс, выглядит местами неплохо, но почему, спрашивает Вэнс, за минувшие три с половиной года она не реализовала ничего из этого плана?

Наряду с экономикой большая тема американской избирательной кампании - аборты. Трамп и Вэнс ратуют за то, чтобы штаты сами принимали законы на этот счет. Харрис и Уолз, напротив, хотят, чтобы женщины, вне зависимости от места проживания, имели возможность без риска для здоровья прервать нежелательную беременность - так, как это было до того, как в 2022 году Верховный суд, в котором доминировали республиканцы, не отменил конституционное право на аборт.

Вэнс при этом ссылался на многообразие американских штатов, что, по его словам, оправдывает их разное отношение к абортам. А Уолз рассказал в ответ историю Амбер Турман, молодой американки из Джорджии - штата со строгими законами об абортах. В августе 2022 года она поехала в другой штат, чтобы прервать беременность. По возвращении обратно у нее начались осложнения, своевременное лечение из-за строгих законов было невозможно, и в результате Амбер умерла. Уолз заявил, что такого рода трагедии можно избежать, демократы выступают за свободу женщин самостоятельно принимать решения.

Уолз или Вэнс: кто победил?

В американских СМИ преобладает мнение, что верх взял Вэнс. Он, пишет издание Politico, выглядел лучше и убедительнее атаковал Камалу Харрис, чем это делал Трамп в ходе дебатов кандидатов в президенты. А вот Уолз не смог по-настоящему воспользоваться своим теплым, отеческим имиджем.

Политолог Тревизан говорит, что задачей Вэнса было привлечь на сторону республиканцев тех избирателей, которые не являются убежденными поклонниками Трампа. Ему надо было, по словам Тревизана, показать им, что идеи Трампа не столь экстремальны, как об это говорят его оппоненты: "Он хорошо справился с этой задачей, он, действительно, силен в дебатах".

Но и у Уолза был звездный момент. Когда речь зашла о президентских выборах 2020 года и штурме Капитолия 6 января 2021 года, он спросил Вэнса, считает ли тот, что Трамп проиграл те выборы. Трамп до сих пор отказывается признать свое поражение, хотя суды подтвердили победу Джо Байдена. Вэнс уклонился от ответа, сказал, что думает о будущем. Уолз заявил, что "шокирован" таким туманным ответом.

Но повлияет ли все это на исход выборов через пять недель? Скорее всего, нет, считает руководительница вашингтонской студии DW Инес Поль (Ines Pohl): "Не думаю, что эти теледебаты возымеют большой эффект. Кандидаты в вице-президенты не смогли перетянуть на свою сторону колеблющихся избирателей".