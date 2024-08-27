Немецкие ученые: Улыбка Харрис - проблема для Трампа

"Она смеется, как сумасшедшая", - так про своего конкурента из Демократической партии Камалу Харрис сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он и дальше не устает очернять вице-президента США и кандидата в президенты от демократов, обвиняет ее в использовании цвета кожи в политических целях и не упускает возможности сделать дерзкое заявление в ее адрес. Трамп постоянно и, по-видимому, намеренно произносит имя соперницы неправильно. Неправильно ударение ставит не только Трамп, но и многие эксперты по США на российских федеральных телеканалах. Правильное произношение: КАмала.

Юмор Камалы Харрис против насмешек Дональда Трампа

Сторонники Трампа тоже подключились к этой борьбе и распространяют фейки и мемы о Камале Харрис в интернете. Ее ответ - зеркальный. И интернет-комьюнити активно участвует в этой борьбе. Пользователи TikTok производят видео, которые быстро становятся вирусными, интернет-платформы стилизуют Харрис под поп-икону. А сама Камала Харрис улыбается в ответ.

В первый день предвыборной кампании вице-президент США назвала своего оппонента, экс-главу государства Дональда Трампа уголовником. "Преступники, которые издевались над женщинами. Мошенники, жулики, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Так что поверьте мне: таких типов, как Дональд Трамп, я знаю", - отметила Харрис, перечисляя тех, с кем ей приходилось иметь дело на своем поприще генпрокурора.

В гонке за президентское кресло Камала Харрис ловко использует свою сильную сторону - юмор Фото: J. Scott Applewhite/dpa/AP/icture alliance

Сегодня эта женщина способна вывести Трампа из себя: она называет его странным и чудным. Однако, оставляя его странности в стороне, она со всей серьезностью государственного деятеля посвящает себя предвыборной кампании. Такая тактика Камалы Харрис имеет все шансы, тем более в ее команде есть Тим Уолз, выбранный ею в качестве нового кандидата в вице-президенты США и обладающий отличным чувством юмора, считает немецкий исследователь юмора Ева Ульман (Eva Ullmann). "В президентских выборах в США речь идет не только о юморе. У дуэта Харрис-Уолз есть четкая политическая линия, он может постоять за себя и обладает высоким статусом. Это не артисты театра кабаре, они и не претендуют на эту роль, но в их юморе есть что-то очень теплое и приземленное, что-то притягивающее, и это очень обезоруживает", - отмечает основательница Немецкого института юмора.

Отношение к юмору в обществе сильно изменилось

Ева Ульман выделяет самое большое преимущество этих двух политиков перед Трампом: "Они не показывают такого неуважения, как Трамп". По мнению немецкого эксперта, именно такая тактика помогает дуэту заручиться симпатией общества, которому явно поднадоел стиль бывшего президента США, пропитанный унижением оппонентов и ненавистью к ним. Ева Ульман, автор книги "Юмор - дело начальников ", уверена, что культура юмора меняется. "Долгое время юмор на руководящих постах ассоциировался с агрессивной формой, которую практикует Дональд Трамп. Но этого недостаточно, чтобы руководить коллективом, - подчеркивает она. - Как раз этот поворот, когда юмор не делает из вас посмешища, а представляет в выгодном свете, - и есть новая тенденция на руководящих этажах. Самый большой страх перед юмором люди, наделенные властью, испытывают оттого, что боятся выглядеть смешными, стать посмешищем для окружающих".

У страха быть высмеянным - глубокие корни

Этот страх сидит очень глубоко и давно знаком человеку. Ученые уверены, что на первом этапе коммуникации в истории человечества стоял именно смех: наши предки сначала научили смеяться, а потом говорить. Психолог и исследователь смеха Михаэль Титце (Michael Titze) объясняет, как 400 тысяч лет назад улыбка могла перейти в угрозу: "Смех внутри одного племени, группы символизировал чувство близости, привязанности и комфорта. Когда сталкивались две группы, чтобы поделить сферу влияния, смех приобретал совсем другое значение. "Нас победили, мы испытали поражение, над нами смеются", - такие эмоции могла испытывать группа, которая проиграла битву за свою территорию. В этом высмеивании противника - много архаичного, и именно поэтому политики его боятся".

Еще в античные времена смех был политизирован. Отношение греческого философа Платона к смеху было негативное и строгое. А вот его ученик Аристотель рассматривал наклонность к смеху как добрую, чистую силу. Смех у него имеет и познавательную ценность: смех обучает людей. И еще смех - это то, что отличает человека от животного, считал Аристотель. Возможно, мир сейчас был бы совсем иным, если бы мы последовали учениям Аристотеля. Но пришло христианство, а вместе с ним и религия, в которой веселье и смех не сильно приветствовались. На протяжении последних столетий ситуация несколько изменилась, однако изначальный страх потери власти из-за проявления жизнерадостности крепко засел в головах людей. Эксперты называют этот вид страха гелотофобией, связанное с боязнью перед насмешками со стороны других людей. Гелотофобия встречается в некоторых культурах даже чаще, чем в западной. Международное исследование Цюрихского университета, охватившее 73 страны, в 2009 году показало, что в определенных культурах, например, на Ближнем Востоке и в Азии, где особое значение придается чести и сохранению лица, смех может быть воспринят совсем по-другому. "Высмеивание или насмешки могут вызвать невероятную реакцию и даже спровоцировать войны, - говорит исследователь Михаэль Титце. - Поэтому у смеха двойственная натура".

В гонке за власть Дональд Трамп уже не раз прибегал к тактике высмеивания своих соперников Фото: Rick Bowmer/AP/picture alliance

Но вернемся к Камале Харрис. По мнению немецкого ученого, она отвечает смехом на насмешки противников: "Ее критикуют, а она начинает смеяться от души, заставляя своего соперника терять в политическом весе". Жизнерадостная манера Харрис - это и способ коммуникации. Она как бы приглашает присоединиться к ней и всем своим видом говорит: "Посмотри на меня, как я это делаю. Если хочешь - присоединяйся, и мы уже будем работать вместе".

Когда человек, как Камала Харрис, смеется во все горло, его мозг вырабатывает гормоны, дающие ему позитивные ощущения. Ведь не зря говорят, что смех - лучшее лекарство. Хотя кандидат в президенты Дональд Трамп и пытается убедить избирателей в обратном, прибегая к другой поговорке и видя в смехе Харрис - "причину дурачины". Немецкий ученый уверен, что радостные люди обладают притягательной силой. При этом способности к юмору, по его словам, заложены уже в генах: "Юмору нельзя научиться, его нельзя подделать и вызвать принудительно, потому что тогда звучит натянуто. Способности к юмору у каждого человека свои - врожденные".