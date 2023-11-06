Карикатуры на злобу дня. За какие рисунки могут уволить?

В Германии названы победители национального конкурса карикатур Deutscher Karikaturenpreis. На этот раз он был посвящен теме развития искусственного интеллекта. В этой статье - о свободе творчества и ее границах.

В Бремене вручена немецкая премия в области карикатуры. "Крылатый золотой карандаш" и 4000 евро достались художнику-карикатуристу и иллюстратору Беттине Бексте. Месседж ее карикатуры-победительницы в том, что благодаря специальным очкам, управляемым искусственным интеллектом, даже самые несбыточные детские мечты могут стать реальностью - в цифровом формате.

Почти 300 карикатуристов из немецкоязычных стран представили более 1300 работ на конкурс, который в этом году был посвящен теме развития искусственного интеллекта. "Речь идет об экзистенциальных вопросах, - говорит член жюри Мартин Кесслер (Martin Kessler), редактор отдела политики газеты Rheinische Post. - И это - вызов для карикатуристов, которые пытаются изложить суть дела карандашными рисунками". Жюри, принимавшее решение о вручении заветных "Крылатых карандашей", состояло из деятелей культуры и СМИ.

Спектр работ был широк. "Autorenstreik" ("Забастовка авторов") кельнского карикатуриста Буркхарда Фриче (Burkhard Fritsche) показывает автора, сидящего за своим компьютером, который жалуется: "Нет, я бастую не из-за Chat GPT, я просто ничего не могу придумать".

Диалог отца и сына. Карикатура Петера Бучкова Фото: Peter Butschkow/Deutscher Karikaturenpreis

Карикатурист Петер Бучков (Peter Butschkow) нарисовал отца с сыном-подростком. Работающий в поле отец спрашивает беззаботно проходящего мимо сына с крашенными в красный цвет волосами: "Ну и? Ты защитил диссертацию?" Сын ему отвечает: "Да!" При этом на его футболке написано: "I love KI" ("Я люблю искусственный интеллект").

Искусственный интеллект. Плюсы и минусы

Искусственный интеллект - это и возможности, и риски. Развитие искусственного интеллекта не остановить. Эта тема идеально подходит для художников-карикатуристов. Ведь их работы - где-то между серьезным анализом и юмором. Они размышляют, подвергают сомнению, критикуют ту или иную проблему в юмористической форме. Именно этого член жюри Мартин Кесслер ожидал от каждой конкурсной работы: "Шутка, которая заставляет вас смеяться, делает критическое осмысление более терпимым, даже если смех застревает в горле".

В наши дни карикатуристом быть совсем не просто. Работающий под ником Gymmick Тобиас Хаккер (Tobias Hacker) - наглядный пример. Он выиграл премию в 2022 году. На рисунке Тобиаса изображены два солдата в окопах (вероятно, в ходе вторжения России в Украину). Они направляли друг на друга свои автоматы, пока внезапно один из них не выкрикнул имя другого. Как выяснилось, они знают друг друга со школьных времен. В результате на карикатуриста обрушилась буря критики. "Украинское сообщество посчитало, что я поставил украинскую и российскую стороны на один уровень", - говорит художник в интервью DW. "Пока люди продолжают стрелять друг в друга, художникам-карикатуристам должно быть позволено что-то рисовать на эту тему", - считает Тобиас Хаккер. "На самом деле нельзя стрелять друг в друга", - добавляет он.

Эта карикатура Тобиаса Хаккера (Gymmick) стала победителем в 2022 году. Украинец и россиянин c автоматами в руках познакомились во время школьного обмена в 2011 году... Фото: Gymmick

Иногда он отправляет свои рисунки сестре: "Я спрашиваю ее, можно ли изобразить проблему таким образом?" Но в основном он полагается на свое чутье. А что если проблема столь сложна, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке? В чем заключается работа карикатуриста? "На самом деле ему приходится решать конфликт с помощью одной единственной карикатуры, - подчеркивает Тобиас Хаккер. - Теоретически мысль следует передать так, чтобы стороны тут же сложили оружие".

Уволен из-за карикатуры о ситуации на Ближнем Востоке

Совсем недавно звездный карикатурист британской газеты The Guardian Стив Белл узнал, чем может закончиться хождение по грани. Он изобразил израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху - с голым животом, делающим самому себе хирургическую операцию. На животе нарисован контур сектора Газа, который премьер пытается вырезать скальпелем. "Жители Газы! Немедленно уходите", - написано в пузыре.

Карикатура не была опубликована, а главный редактор Guardian Кэтрин Винер прекратила сотрудничество с карикатуристом. По словам Белла, его обвинили в антисемитизме, поскольку редакции этот рисунок напомнил шекспировский образ еврея-ростовщика Шейлока из пьесы "Венецианский купец", который требовал "фунт мяса" должника в счет неуплаты. А это - антисемитский стереотип.

Белл не согласен с этой интерпретацией. Он заявляет, что его рисунок основан на известной насмешке карикатуриста Дэвида Левина над президентом США Линдоном Б. Джонсоном. Белл, по его словам, хотел провести параллель между войной во Вьетнаме и наступлением правительства Нетаньяху в Газе.

О границах свободы слова

По мнению члена жюри немецкого конкурса карикатур Мартина Кесслера, даже такие крайне противоречивые темы, как конфликт на Ближнем Востоке, художник должен иметь смелость затрагивать. "Предел наступает тогда, когда унижают человеческое достоинство, - поясняет Кесслер. - Недостойно шутить по поводу жертв среди израильтян или евреев, как и по поводу жертв среди мирных палестинцев".

Как выглядит для члена жюри идеальная карикатура, достойная премии? "Если я сразу смеюсь и у меня возникает ощущение, что лучше и нельзя было, то этот рисунок имеет шанс на победу", - говорит Кесслер. Он также должен быть формально правильным - не переходить границы. При этом "карикатура может быть уродливой, резкой или даже вульгарной", убежден Мартин Кесслер.

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