Стендапер Залуцкий о шутках про ЛГБТ в России

Пять лет Павел Залуцкий работал на ТНТ. В 2022-м все его шутки о геях убрали из эфира и прекратили сотрудничество.

Более пяти лет комик Павел Залуцкий выступал в эфире ТНТ. Он сделал каминг-аут в эфире и всегда много шутил о геях. В 2022 году на фоне борьбы с "ЛГБТ-пропагандой" все его шутки вырезали, в России он больше не мог выступать даже в небольших клубах. В интервью DW Павел рассказал, как шел на уступки, чтобы шутить на федеральном ТВ, были ли у него гомофобные конфликты на концертах и как пришлось с нуля все начинать в Польше.

"Стать частью системы и изнутри ее тихонечко ломать"

DW: Вы попали в "Открытый микрофон" в 2017 году и сразу начали выступать как открытый гей. Были ли уже тогда ограничения от редакторов программы, о чем вы можете шутить, а о чем не стоит?

Павел Залуцкий: На тот момент уже существовал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" среди несовершеннолетних, поэтому мы бросали вызов обществу. С одной стороны, на это можно и нужно смотреть как на достижение. С другой стороны, цена была очень высокая, потому что все понимали, что если мы будем рубить правду-матку, например, рассуждать о гей-усыновлении или гей-браках, никто нам этого не позволит.

Ограничений было очень много в "Открытом микрофоне" и позже в "Женском стендапе". Но я никого не виню, я прекрасно понимал, на что шел - творчество с ограничениями. Но я сказал себе: конечно, я могу ждать идеальных времен, остаться в Америке и ходить на парады в Нью-Йорке. Но мне было неинтересно из-за границы вещать требования про идеальную жизнь. Мне было интересно окунуться в самую гущу событий, зажать фигу в кармане, стать частью системы и изнутри ее тихонечко ломать.

Уверен, вместе с продюсерами мы многого достигли. Возможно, сейчас в атмосфере полного запрета это незаметно. Но наша работа не пройдет даром. В 2017 году был мой каминг-аут на ТВ, в 2022 году приняли закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" на тотальном уровне. За эти пять лет в обществе произошли глобальные перемены. Появилось так много открытых ЛГБТ-людей.

Павел Залуцкий о работе на ТНТ: "Не скучаю по жесткому контролю и подчинению" Фото: privat

- А вы чувствовали, что в обществе нарастают гомофобные настроения? Ведь дошло до того, что в России ЛГБТ-движение записали в террористы.

- Вы не поверите: на протяжении этих пяти лет гомофобные настроения в обществе не нарастали, а наоборот. К 2021 году я думал: а как я дальше буду выступать, тема нормализуется, становится обыденной. Перелом наступил быстро и на ровном месте. До 2022 года не было ни одной гомофобной конфронтации во время моих выступлений, а я выступал во всех регионах России. И только весной 2022-го женщина из зала сказала: "А я вообще не понимаю, почему я должна это слушать. Пусть он на Донбасс едет, а не у нас в Вологде выступает!" И я начал понимать, что людям закладывают в голову то, что спущено сверху.

"Если сейчас прогнусь, это будет конец меня"

- Как вы решились уехать из России?

- 2022-й год. Из "Женского стендапа" за неделю до эфира вырезают все мои монологи, мне сообщают, что сотрудничество прекращается, аннулируют мой пропуск. Вся моя работа на телевидении остановилась. Оставался YouTube канал, где публикуют все большие концерты российских комиков, но им тоже владеет ТНТ. Я снимаю сольный концерт, мы его монтируем, в один день сообщают, что материал изымают. Я понимаю, что теперь и в интернете ничего не будет.

Но я решил, что не оставлю это поле боя. Продолжал выступать вживую еще полгода. Впервые ко мне в Москве после выступления подбегает администратор с выпученными глазами: "Зачем вы говорили на такие темы? Пожаловались наши посетители!" В октябре я пытаюсь забронировать площадку для выступления, и мне отказывают все, хотя официально закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" еще не принят. Я иду к Вячеславу Дусмухаметову, который продюсирует "Женский стендап", и спрашиваю, что мне делать. И слышу: "Рассмотри предложение стать другим комиком, поменяй темы". Интересно, что кто-то воспринимает, что это "моя тема". На самом деле это часть меня. Если Слава Комиссаренко шутит про свою девушку, мы же не говорим, что гетеросексуальность - это его тема. Предложение забыть часть себя для меня звучало настолько дико. За годы жизни на ТНТ я пошел на множество сделок, но я понимал, что если сейчас прогнусь, это будет конец меня.

Павел Залуцкий: "После того, как пожил у всех друзей, переехал в хостел" Фото: privat

- Ваши коллеги по стендапу - может быть, Ирина Мягкова, Зоя Яровицына - не пытались с вами лично поговорить? Ведь вы столько лет проработали вместе.

- "Женский стендап", как и все телевидение, - микрокопия отношений, которые прослеживаются в высших эшелонах власти. Я благодарен всем, кто меня пригласил на ТНТ. Скучаю по хорошему, но не скучаю по жесткому контролю и подчинению. Если кто-то оказался вне системы, на таких людей уже не оборачиваются и делают вид, что их не знают.

Переезд в Польшу: "Приходилось подрабатывать кем угодно"

- Расскажите, как вы заново начинали карьеру в Польше. Я читала в ваших соцсетях, что поначалу вы подрабатывали репетитором английского языка.

- Мне и в России приходилось много напрягаться, чтобы быть профессиональным комиком, а здесь и подавно. Я переезжал в Польшу на полном нуле. Момент простоя в России сильно ударил по мне. Поэтому я приехал сюда в статусе "у меня ничего нет". Первый раз в жизни стоял в супермаркете и думал: возьму йогурт за один злотый (около 0,25 евро. - Ред.), а не другой, который стоит 1,10 злотых.

После того, как пожил у всех друзей, переехал в хостел, где в комнате со мной было шесть человек. Приходилось подрабатывать кем угодно. У меня была цель. Раз уж я не хочу идти на компромиссы, мне не отдают отснятый со мной материал, я решил его дописать, обновить с учетом войны и переснять сам. Полтора года я копил деньги вместе со зрителями, которые отправляли мне донаты. Когда снялся сольник, все оправдалось. Я благодарен Польше, что у меня получилось выйти победителем из этой истории. 9 июня концерт выйдет на моем YouTube канале .

Павел Залуцкий: "Там, где жизнь хороша, не рождается юмора" Фото: privat

- Иногда можно услышать, что пока идет война, не время шутить. Что вы об этом думаете ?

- Когда больнее всего, самый нужный момент, чтобы писать шутки. Украинский комик Феликс Редька, когда начали бомбить его город, пошел выступать прямо в подвал, и это вошло в историю.

Там, где жизнь хороша, не рождается юмора. Любые беды - раздолье для стендапа. У меня даже было ощущение, что в России появилась зависимость от дискомфорта, из которого рождаются километры шуток. А теперь, когда я оказался в отрегулированной Европе, как я смогу испытывать вдохновение? Становилось дико.

Самый мощный стендап - в странах, где самое травмированное население. США, где люди испытывают колоссальный дискомфорт, выдает гениальный стендап. В России, где такая эмоциональная травма, тоже хорошо пишется юмор. В Нидерландах, где все хорошо, - ноль стендапа. Зрители приходят на концерты за чувством, что кто-то перешел красную линию, когда думаешь: "Господи, да неужели!", но юмор все искупает в этом момент.