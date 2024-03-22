В России "международное движение ЛГБТ" записали в террористы

Организации с таким названием не существует. Но это не помешало властям РФ еще в конце 2023 года запретить движение за "экстремизм". А теперь его внесли в реестр террористов и экстремистов.

В России "международное движение ЛГБТ" и его "структурные подразделения" внесены в реестр террористических и экстремистских организаций, следует из информации, обнародованной на сайте Росфинмониторинга в пятницу, 22 марта.

Верховный суд РФ объявил "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией по иску Минюста и запретил его еще в конце 2023 года несмотря на то, что организации с таким названием не существует.

В марте Минюст включил движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций. Объявление организации экстремистской открывает путь к вынесению ей суровых приговоров.

Обвинение в ЛГБТ-пропаганде

В середине марта стало известно, что в связи с объявлением "движения ЛГБТ" экстремистским возбуждено первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). Дело связано с оренбургским гей-баром Pose. 20 марта администратора и арт-директора этого бара отправили в СИЗО.

За последние недели целый ряд россиян были приговорены к штрафам за публикацию в интернете фотографий с радужными флагами. Две женщины были осуждены за распространение видео, на котором они целуются.

Смотрите также: