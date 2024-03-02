Минюст России внес ЛГБТ в реестр экстремистских организаций

Теперь за участие в так называемом российскими властями "Международном общественном движении ЛГБТ и его структурных подразделениях" официально грозит уголовная ответственность.

Министерство юстиции России внесло в пятницу, 1 марта, называемое российскими властями "Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения" в реестр экстремистских и запрещенных организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. "Теперь за участие в деятельности движения, что бы это ни значило, официально грозит уголовная ответственность", - прокомментировали случившееся в правозащитном проекте "Первый отдел".

"Учитывая разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, с 00 часов 2 марта за участие в деятельности такого "движения", организацию его деятельности либо его финансирование, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности", - сказал юрист "Первого отдела" Максим Оленичев, подчеркнув, что получение консультативной помощи от специалистов, подписка и чтение ЛГБТ-пабликов, как и "встречи с друзьями" законом на данный момент не запрещены.

Преследования за радугу

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал "Движение ЛГБТ" экстремистским. Согласно заключению, государство считает экстремистским движение, которое действует "на территории Российской Федерации с 1984 года" и якобы возникло "в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости".

После признания "международного движения ЛГБТ" экстремистским стало известно уже о нескольких случаях преследования в России. Так, в городе Волжский Волгоградской области суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за публикацию радужного флага в соцсетях. В конце января суд в Нижнем Новгороде арестовал на пять суток Анастасию Ершову из-за сережек в виде лягушек в цветах радуги. А в начале февраля фотографа из Саратова Инну Мосину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за публикацию в Instagram фото с радужным флагом: судья сочла эти фотографии "демонстрацией экстремистской символики".

Смотрите также: