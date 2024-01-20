Правозащитники РФ рассказали о вызовах трансперсон в МВД

Трое транс-персон рассказали о вызове на опрос в МВД и вопросах об обстоятельствах получения справки о транс-переходе.

В Архангельской области и Санкт-Петербурге сотрудники МВД с 16 января начали звонить транс-персонам, присылать им повестки и вызывать на опросы, требуя рассказать про получение справок о транс-переходе. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил правозащитный проект "Сфера".

Двое людей рассказали "Сфере", что получили повестки на опрос в управление экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Архангельской области. В повестке сотрудники полиции ссылались на некие обращения.

По словам человека, сходившего на опрос, полицейские спрашивали, когда и где он получил справку о транс-переходе, сколько заплатил, кто советовал получить справку, с кем ездил на комиссию и ходил ли на ЛГБТ-вечеринки, пишет "Сфера". "Будем вызывать, пока не вспомнишь", - ответили полицейские на слова о том, что опрошенный не может вспомнить.

Сходивший на опрос прислал силовикам справку. После чего ему снова позвонили из МВД и спросили, как он смог получить ее за один день в Москве. Полицейские пригрозили, что, если документ окажется недействительным, его заставят совершить обратный переход через суд. По мнению руководительницы службы юрпомощи "Сферы" Екатерины Диковской, такие действия со стороны полиции могут быть связаны с проверкой учреждений, выдавших медицинские заключения, а также с проверкой обоснованности выдачи таких справок.

Преследование ЛГБТ-людей в России

Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает менять гендерный маркер в паспорте, проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Закон также позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.

Верховный суд РФ 30 ноября прошлого года признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение о запрете вступило в силу с того же дня.

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