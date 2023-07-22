Суд РФ впервые аннулировал брак из-за смены гендера

Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал зарегистрированный в 2022 году брак из-за того, что один из супругов подал заявление о смене гендерного маркера в документах. Это первый такой прецедент в России.

Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал зарегистрированный в 2022 году брак из-за того, что один из супругов подал заявление о смене гендерного маркера в документах. Об этом сообщила служба ЗАГС Иркутской области в своем официальном аккаунте в соцсети "В контакте".

"В 2023 году по инициативе службы ЗАГС прокурор Октябрьского района г. Иркутска обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением о признании недействительным брака между лицами, переменившими пол и его аннулировании. По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены", - говорится в посте.

В иркутском ЗАГСе отметили, что это первый прецедент такого рода в России. 1 июля Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, запрещающие смену пола в РФ. В том числе, гражданам запрещается менять гендерный маркер в государственных документах, а браки тех, кто сделал это ранее, теперь можно на этом основании аннулировать. Кроме того, сменившим пол запрещается усыновлять детей.

По словам сотрудницы берлинского ЛГБТК-сообщества Quarteera Анны Ерошенко, этот закон значительно ухудшил положение трансгендерных людей в России, перечеркнув все, что было достигнуто в этой области с момента распада СССР.

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