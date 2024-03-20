В Оренбурге арестованы сотрудники ЛГБТ-клуба за "экстремизм"

Администратор и арт-директор бара Pose арестованы до 18 мая, сообщил суд в Оренбурге. Они обвиняются в организации деятельности "экстремистской организации".

В Оренбурге арестовали двух сотрудников ЛГБТ-клуба Pose, которых обвиняют в организации деятельности "экстремистской организации". Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО администратора и арт-директора этого заведения, сообщает в среду, 20 марта, пресс-служба суда, не называя их фамилии. "Суд удовлетворил ходатайства следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых на срок 1 месяц 28 дней до 18 мая 2024 года", - указывается далее.

Закрытое заседание суда

Со ссылкой на данные следствия суд сообщил , что "обвиняемые, являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами", также поддерживающими ЛГБТ, обеспечивали работу бара. Администратор подбирала персонал, утверждала программы мероприятий и "обеспечивала фото-видеосъемку выступлений, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения". В свою очередь арт-директор "осуществлял подбор травести-артистов, проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения", отмечается в заявлении.

По информации "Урал56.ru", речь идет об администраторе Диане Камильяновой и арт-директоре Александре Климове. В свою очередь издание "ЕАН" пишет, что заседание суда было закрытым, а журналистов пустили только на оглашение решения.

Как отмечает "Медиазона", бар Pose на улице Шевченко в Оренбурге работал с 2021 года, при этом его адреса не было в соцсетях и на картах "Яндекса" и Google. 9 марта в заведении был проведен рейд, а съемки операции силовиков были выложены в интернет провластным движением "Русская община Оренбурга". Кроме того, сообщалось об обысках у сотрудников клуба.

В России запретили "Движение ЛГБТ"

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал несуществующее "Движение ЛГБТ" экстремистским. Согласно заключению, государство считает экстремистским движение, которое действует "на территории Российской Федерации с 1984 года" и якобы возникло "в США в 60-х годах ХХ века, как часть политики ограничения рождаемости".

После этого Министерство юстиции внесло "Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения" в реестр экстремистских и запрещенных организаций. "Теперь за участие в деятельности движения, что бы это ни значило, официально грозит уголовная ответственность", - прокомментировали случившееся в правозащитном проекте "Первый отдел".

После признания "международного движения ЛГБТ" экстремистским стало известно уже о нескольких случаях преследования в России. Так, в городе Волжский Волгоградской области суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за публикацию радужного флага в соцсетях. В конце января суд в Нижнем Новгороде арестовал на пять суток Анастасию Ершову из-за сережек в виде лягушек в цветах радуги. А в начале февраля фотографа из Саратова Инну Мосину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за публикацию в Instagram фото с радужным флагом: судья сочла эти фотографии "демонстрацией экстремистской символики".

Смотрите также: