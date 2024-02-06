Фотографа в РФ оштрафовали за фото радужного флага в соцсети

Инна Мосина опубликовала фото в Instagram несколько лет назад - задолго до признания экстремистским "международного движения ЛГБТ".

Фотографа из Саратова Инну Мосину в понедельник, 5 февраля, оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за публикацию в Instagram фото с радужным флагом. Судья Ленинского суда Саратова сочла эти фотографии "демонстрацией экстремистской символики".

Протокол на Мосину составили в декабре 2023 года, внимание следствия привлекли три фото на ее странице в Instagram, опубликованные 3, 5 и 6 лет назад. При этом к моменту обнаружения "правонарушения" решение Верховного суда РФ о признании "международного движения ЛГБТ" экстремистским еще даже не вступило в силу.

Полицейский не смог ответить на вопросы адвоката

Полицейский Андрей Антонов, который составлял протокол на Инну Мосину, не смог ответить, каким образом он, не имея на руках решения Верховного суда, понял что символика на фото является запрещенной. Адвокат девушки ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения. После оглашения вердикта защита заявила, что будет обжаловать приговор.

Сама Инна Мосина не признает свою вину. Публикации в Instagram, по ее словам, она удалила после звонка участкового в декабре. По ее словам, снимки вообще не связаны с ЛГБТ, а радуга была использована из художественных соображений.

Преследования за радугу

После признания "международного движения ЛГБТ" экстремистским в ноябре 2023 года стало известно уже о нескольких случаях преследования в России. В городе Волжский Волгоградской области суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за публикацию радужного флага в соцсетях.

31 января суд в Нижнем Новгороде арестовал на пять суток Анастасию Ершову из-за сережек в виде лягушек в цветах радуги. Ее начали преследовать после того, как видео с ней появилось в Telegram-канале Владислава Позднякова, известного травлей фем-активисток и представителей ЛГБТ-сообщества. На видео неизвестный мужчина пристает к девушке и ее другу в кафе, агрессивно требуя снять "запрещенную символику". На следующий день Ершову вызвали на допрос сотрудники Центра "Э".

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