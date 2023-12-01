ФРГ готова чаще давать убежище представителям ЛГБТ из России

Запрет "движения ЛГБТ" в России является политическим преследованием, и данный факт будет учитываться при рассмотрении ходатайств об убежище от россиян, заявил представитель Минюста Германии.

После решения Верховного суда РФ, объявившего экстремистским несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ", в Германии не исключают предоставление убежища квир-людям из России. Запрет "движения ЛГБТ" в России будет учитываться в процессе рассмотрения ходатайств от граждан РФ, заявил на правительственной пресс-конференции в Берлине официальный представитель министерства юстиции ФРГ Максимилиан Калль (Maximilian Kall) в пятницу, 1 декабря, отвечая на вопрос корреспондента DW.

По его словам, практической сложностью при этом по-прежнему остается приезд в Германию в условиях отсутствия авиасообщения и резкого ограничения выдачи шенгенских виз. "Если у кого-то есть возможность запросить убежище в Германии, то это будет проверяться, потому что это, конечно, является вопросом политического преследования и преследования по причине сексуальной идентичности", - подчеркнул представитель Минюста ФРГ.

ЕС осудил запрет "движения ЛГБТ" в России

Между тем ЕС решительно осудил решение РФ объявить "движение ЛГБТ" вне закона и запретить его деятельность в России, указав на многолетнее ущемление прав квир-людей, нараставшего после прихода к власти Владимира Путина. Постановление Верховного суда направлено на дальнейшее преследование ЛГБТ-сообщества в России, удушение гражданского общества и тех, кто мужественно защищает права человека в этой стране, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, запрет "движения ЛГБТ" не позволит квир-людям в России реализовывать свои права человека из опасений неоправданного преследования. "ЕС решительно выступает против дискриминации, предрассудков и ненависти. Мы солидарны с гражданами России и всеми остальными, на кого негативно повлияло это решение. ЕС призывает Россию прекратить необоснованные репрессии, соблюдать свои международные обязательства и уважать, защищать и соблюдать права человека без какой-либо дискриминации", - подчеркнул Боррель.

Решение Верховного суда РФ

Накануне Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста, признав несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретив его в России. Решение вступает в силу немедленно, сообщил суд по итогам закрытого заседания.

Группа правозащитных организаций обращалась к Верховному суду с просьбой отклонить иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняли в письме правозащитники.

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