Кто сейчас помогает ЛГБТ-людям из России?

DW расспросила помогающие квир-людям из и в России организации о том, как они работают в новых условиях и как пробуют менять законы.

Верховный суд России признал "движение ЛГБТ" "экстремистским" и запретил его деятельность на территории РФ. В первые же дни после принятия этого решения в интернете стали широко расходиться сообщения организаций, которые помогают людям, в одночасье оказавшимся вне закона. Активисты пишут, что уже не справляются с наплывом заявок и обращений.

"За последние два дня в связи с решением ВС по ЛГБТ к нам поступило 124 процента месячной нормы обращений. У нас нет денег, чтобы помочь этим людям. Совсем", - написали представители проекта Queer Svit , созданного для эвакуации квир-людей и представителей этнических меньшинств в безопасные места в условиях войны и политических репрессий. "Количество запросов выросло в шесть раз. Это около 12 запросов в час - в среднем. Наиболее частый запрос: "Помогите уехать". Но также людям нужна психологическая поддержка, консультации, помощь в оформлении документов, выстраивание плана действий и так далее", - отмечает Эвелина Чайка, представительница берлинской правозащитной организации European Queer Alliance of PostOst Community (EQUAL) .

Представители берлинской организации Quarteera e.V. говорят об увеличении количества обращений в два - три раза: "Вопросы людей касаются юридической поддержки, возможности выезда из Российской Федерации и организации материальной помощи". "Основные обращения - это просьба оценить риски и запрос на релокацию, - говорит Анна-Мария из Queer Svit. - Мы консультируем, куда лучше поехать, учитывая кейс, как оформлять гуманитарную визу".

Организациям уже не хватает ресурсов

Организации столкнулись с нехваткой ресурсов: человеческих, финансовых, временных. Пока низовые объединения "затыкают дыры" и решают текущие задачи, крупные международные организации, помогающие квир-людям, подходят к делу глобально. Они сосредоточены на том, чтобы донести до немецких политиков информацию о необходимости внести изменения в законодательство. "Чтобы людей эвакуировать, нужны программы. Для этого надо ходить и стучаться в разные двери, убеждать европейских коллег, давать больше информации о том, что действительно происходит в РФ. В общем, необходимо заниматься тем, что называется адвокацией", - говорит Эвелина Чайка, представительница EQUAL. Эта организация добивается ускоренной процедуры одобрения гуманитарных виз. Кроме того, общественникам необходимо наладить содействие со стороны консульств и посольств разных стран.

"Мы выступаем за создание программы гуманитарного приема для квир-людей, особенно трансперсон - как наиболее уязвимой группы. С этой целью мы запустили петицию на сайте немецкого бундестага. Этот вопрос уже получил значительную политическую поддержку. Левая фракция, например,выступила за прием квир-людей из России. Важно, чтобы политики действовали быстро, так как люди, которых это касается, срочно нуждаются в поддержке", - рассказали DW представители организации Quarteera e.V.

Запрет направлен против активистов, уверены правозащитники

Организации сходятся в том, что признание "ЛГБТ-движения" "экстремистским" - это удар, направленный в первую очередь против активистов. "Это закон, который призван прекратить публичную деятельность ЛГБТК+-сообщества и заставить активистов покинуть страну. Они этого добились, и люди в панике действительно хотят уехать, - считает Давид Истеев, глава Кризисной группы СК SOS , которая помогает ЛГБТ-людям на Северном Кавказе. - ЛГБТ-активисты - это же не только про гендерную идентичность. Это про либеральное мышление и демократические ценности, не совпадающие с режимом в России. Такие люди влияют на формирование новостной повестки в целом".

Эвелина Чайка подтверждает, что активистам и правозащитникам грозят большие сроки. К запугиваниям власти уже активно приступили. Дело усугубляется тем, что никто пока точно не понимает, как будет трактоваться закон. "Решение суда вступает в силу через 30 дней. К сожалению, мы знаем, что Россия - неправовое государство. Уже 1 и 2 декабря начались рейды в клубах. Закрылся один из самых старых гей-клубов в Петербурге, который за время своего существования уже прошел все волны запретов. Закрываются комьюнити-центры, места встреч ЛГБТК+-людей. У посетителей переписывают паспортные данные, и люди, которые не имеют отношения к активизму, тоже попадают в зону риска. Мы не знаем, как трактуется пункт "принадлежность к ЛГБТ", является ли символика поводом посадить человека за "экстремизм". Но мы думаем, что эта норма будет трактоваться максимально широко", - говорит представительница правозащитной организации EQUAL.

Акция в защиту прав ЛГБТК+ в Санкт-Петербурге, 2017 год. Фото из архива Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/picture alliance

Громкое признание ЛГБТ-людей вне закона понадобилось для того, чтобы отвлечь общество от войны и внутренних проблем, считают правозащитники. Большую роль играют и предстоящие президентские выборы. "Образ внутреннего врага всегда был нужен режиму, а сейчас - особенно. Отвлечь внимание от войны в Украине. Отвлечь от людей, которые требуют прекратить войну, вернуть их родных с фронта. Плюс экономическая ситуация стремительно ухудшается, и людям надо объяснять, почему они так плохо стали жить. Больше всего пугает версия, что из-за войны много людей забрали из тюрем, рабочие места простаивают. Если дело пойдет по этому сценарию, то будет много посадок", - считает Эвелина Чайка.

Решение суда признало "экстремистской организацией" "Международное общественное движение ЛГБТ", которого не существует. В ответ на это ЛГБТ-активисты создали реальное объединение с таким названием и подали в суд. "Я являюсь соучредительницей "Международного общественного объединения ЛГБТ", - рассказывает Эвелина Чайка. - Мы подумали, раз они хотят бороться с такой организацией, мы ее предоставим. И подали заявление в суд, что мы хотим войти в дело. До этого в дело пытались войти другие организации и активисты, но им всем отказали с формулировкой, что они - "незаинтересованные лица". Наше заявление тоже проигнорировали и не допустили к материалам дела. Мы будем подавать апелляции, продолжать делать все, чтобы отстаивать наше комьюнити всеми возможными способами".

Общественники считают, что в борьбе с режимом можно и нужно использовать разные инструменты. "Это, в числе прочего, и троллинг. На безумство мы решили реагировать безумством. Не хотелось просто молча смотреть, что они с нами делают. Нам было важно встать, показать лица, сказать, что мы есть. Мы понимаем, что шансов у нас нет, но ЛГБТК-активизм в России всегда был немного про наивность и надежду, в хорошем смысле", - говорит Эвелина.

Люди нуждаются в психологической помощи. Им не хватает информации

Движение ФАС (Феминистское антивоенное сопротивление) оказывает бесплатную помощь квир-людям в кризисной ситуации. Активистка Саша Старость рассказала, что после решения Верховного суда к ним поступили десятки просьб о помощи. "Много людей пишут в страхе, в панике, боятся, что сейчас к ним придут. Но чаще всего люди обращаются в состоянии безвыходности, нежелания что-то делать, потери надежды. Очень много депрессивных запросов. У людей с диагнозами также значительно ухудшается состояние", - говорит Саша Старость.

Специалисты ФАС проводят индивидуальную терапию для нуждающихся в ней, организовывают группы поддержки. Также к психологам обращаются организации для психологического сопровождения эвакуированных квир-персон. "Когда мы организовали первую группу поддержки, я ожидала, что на нее придут люди в депрессии, будут говорить о своих переживаниях, - говорит Саша Старость. - Но главной темой обсуждения стала политика, и это больше походило на дискуссионный клуб. Посетители группы сказали, что искали безопасное место, где с людьми похожих взглядов можно обсудить то, что происходит".

Люди хотят, чтобы им объяснили, как все происходящее повлияет на их жизнь и свободу. "Тревожное состояние в данном случае не является признаком психического расстройства. Это здоровая реакция на ужасающие события. Людям нужно помочь с этим состоянием справиться, - говорит Саша Старость. - До 10 января мы еще не понимаем, как эта норма будет реализовываться. Вряд ли к вам придут ломать дверь, если вы гей. Прежде всего это затронет активистов и организации. Но, конечно, эта норма сильно ограничит людей в том, как они себя проявляют, как делают те же перепосты, и загонит еще глубже в подвал".

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