Полиция РФ провела рейды в московских гей-клубах

Облавы под предлогом "поиска наркотиков" прошли в ЛГБТ-клубах в Москве. В Петербурге гей-клубу "Центральная станция" отказали в аренде помещения. До этого в РФ объявили экстремистским и запретили "движение ЛГБТ".

Полиция Москвы провела ряд рейдов в гей-клубах, сообщает в субботу, 2 декабря, проект "Осторожно, Москва". Рейды проходили под предлогом "поиска наркотиков". По данным SOTA, полицейские приехали в три заведения: клуб "Секрет" возле метро "Курская", бар MONO на Покровском бульваре и клуб на Малой Якиманке, где в тот момент проходила вечеринка Hunters Party "для ЛГБТ-комьюнити" с участием 300 человек.

"Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника", - цитирует "Осторожно, Москва" очевидца событий.

Подобные рейды "в поисках наркотиков" полиция провела еще как минимум в одном баре и сауне у Цветного бульвара. "В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили", - рассказал еще один очевидец.

Кроме того, стало известно о том, что в Санкт-Петербурге закрылся клуб "Центральная станция". Руководство клуба сообщило на странице "ВКонтакте", что владельцы помещения отказались продлевать договор аренды "из-за закона".

30 ноября Верховный суд России объявил "экстремистским" и запретил "международное общественное движение ЛГБТ". Иск об этом поступил в суд от министерства юстиции РФ.

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