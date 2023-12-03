В ФРГ призывают ввести программу по приему квир-людей из РФ

После запрета в России "движения ЛГБТ" и признания его "экстремистским" левые Германии призвали ввести в ФРГ экстренную программу по приему квир-людей из РФ. "Идеологическая война против квир-сообществ в России все больше превращается в насилие и преследования конкретных людей", тогда как в Германии есть сообщества, готовые помочь, говорится в совместном заявлении политиков Левой партии Клауса Ледерера (Klaus Lederer), Даниэля Бахе (Daniel Bache), Катрин Фоглер (Kathrin Vogler) и Майи Тегелер (Maja Tegeler), обнародованном в воскресенье, 3 декабря.

Однако для предоставления такой помощи правительство ФРГ должно "обеспечить финансовую и организационную основу", подчеркивается в заявлении.

Германия готова чаще давать убежище представителям ЛГБТ из России

Ранее правительство Германии заявило о готовности чаще давать убежище квир-людям из России. Запрет так называемого "движения ЛГБТ" в РФ будет учитываться в процессе рассмотрения заявок на убежище от россиян, сообщил официальный представитель Минюста ФРГ Максимилиан Калль (Maximilian Kall) корреспонденту DW. "Это является вопросом политического преследования и преследования по причине сексуальной идентичности", - подчеркнул Калль.

При этом он отметил, что приехать в Германию по-прежнему сложно из-за отсутствия рейсов и резкого ограничения выдачи шенгенских виз.

Решение Верховного суда РФ объявить "движение ЛГБТ" вне закона и запретить его деятельность в России осудили и в Европейском Союзе. "ЕС решительно выступает против дискриминации, предрассудков и ненависти", - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, указав на многолетнее ущемление прав квир-людей при Владимире Путине.

Верховный суд РФ объявил "движение ЛГБТ" экстремистским

30 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции, признав несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретив ее в России. Решение вступило в силу немедленно.

Как сообщало онлайн-издание "Агентство" со ссылкой на адвоката ЛГБТ-группы "Выход" Ксению Михайлову и юриста Константина Бойкова, после подачи Минюстом иска о признании "движения ЛГБТ" экстремистским резко увеличилось число обращений к правозащитникам от россиян, желающих покинуть страну.

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