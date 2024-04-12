В Беларуси взялись за "нетрадиционные отношения"

"Лукашенко 30 лет был гомофобом только на словах, теперь демонстрирует это на деле"- ЛГБТ-активисты прокомментировали новое постановление белорусского Минкульта.

Министерство культуры Беларуси расширило определение порнографии. Теперь под это определение попадают и "нетрадиционные половые отношения". Таковыми в Минкульте считают гомосексуальность, лесбийскую любовь, бисексуальные отношения. В один ряд с ними также поставили зоофилию, некрофилию, садизм, эксгибиционизм. В министерстве дали и собственное определение педофилии: по мнению белорусских чиновников, это "нетрадиционные половые отношения между людьми, один из которых не достиг возраста 18 лет".

Правки к инструкции о продаже и выпуске эротической продукции опубликованы 11 апреля. Что о документе говорят белорусские ЛГБТ-активисты?

"Официальная гомофобия развяжет руки властям"

"Это, конечно, тревожные новости, которые, наверняка, еще более негативно скажутся на жизни ЛГБТ и квир-людей внутри Беларуси. Также непонятно, каким образом будет расшифровываться этот закон, какая будет у него практика применения", - говорит белорусская писательница и ЛГБТ-активистка Вика Биран. Она предполагает, что закон создавался наспех, чтобы еще больше ограничить "все возможности для каких-либо остатков культурной и социальной жизни, в том числе, для квир-людей", когда "организации уже и так ушли в самое глубокое подполье".

"Сейчас кажется, даже в этом подполье, даже с этими единичными активностями спокойствия уже не будет. Я думаю, что в ближайшее время все будет только усугубляться", - прогнозирует собеседница DW.

"Режим, как обиженный ребенок, хочет внимания Запада"

Писатель Владислав Горбацкий Фото: Privat

Социолингвист, составитель первой антологии белорусской гей-литературы Владислав Горбацкий говорит, что изменения в белорусском законодательстве вряд ли приведут к арестам активистов ЛГБТ, поскольку они либо все уехали, либо были арестованы ранее. В то же время, по его словам, "официальная гомофобия развяжет руки властям". "Они смогут арестовывать геев и лесбиянок, особенно молодых людей, которые не научились скрываться, и что еще хуже, власти смогут шантажировать и запугивать всех, кого хотят. Это может привести к возобновлению советского закона, наказывающего за "мужеложство", - считает собеседник.

Он также отмечает, что чего-то подобного следовало ожидать, поскольку белорусские власти ранее заявляли, что необходимо усилить защиту"традиционных семейных ценностей". К тому же подобные законы уже приняты в России, а диктатуры, по выражению Горбацкого, "часто учатся друг у друга". Горбацкий также считает, что белорусские власти предпринимают подобные шаги, чтобы "создать впечатление, что они что-то делают и заботятся о белорусах, особенно об их электорате". По словам писателя, Лукашенко 30 лет "был гомофобом только на словах, теперь демонстрирует это на деле", так как у него все меньше козырей против Запада и белорусской оппозиции: "Он разыгрывает карту ЛГБТ в знак того, что мир его отвергает. Режим, как обиженный ребенок, хочет внимания Запада - именно в этом свете стоит воспринимать то, что официально делается в Беларуси по вопросу гомосексуализма".

Горбацкий не исключает, что из-за нового постановления Минкульта многие произведения искусства, литературы, кино могут подвергаться цензуре и запрету - "от античных мифов до западных квир-фильмов", но в данном случает Беларусь как раз "идет по пути многих авторитарных режимов".

Власти дискредитируют представителей ЛГБТ

По мнению белорусской независимой квир-активистки Паши Джежора, постановление Минкульта может привести не только к запрету книг или фильмов, в которых есть какое-то "упоминание эротики", но и фактически любых материалов по сексуальному и половому образованию. Кроме того, документ ставит под удар людей, которые занимаются проведением образовательных мероприятий на эти темы.

Активистка также обращает внимание, что в постановлении используют очень размытые и некорректные определения в отношении членов ЛГБТ-сообщества, а также нарочно их дискредитируют, "ставя один ряд с людьми, совершившими сексуализированное насилие по отношению к несовершеннолетним и некрофилами".

Джежора предполагает, что после принятия постановления в Беларуси усилится преследование за "нетрадиционную" сексуальную ориентацию: "Людей фактически могут начать преследовать за банальные фото в социальных сетях с их партнером или партнершей. Транссексуальных людей могут начать преследовать за то, что они просто показывают себя, что они просто демонстрируют свою внешность, что они демонстрируют свою жизнь", - говорит Паша Джежора.

Борьба с ЛГБТ по российскому образцу

По ее словам, принимая подобные постановления, белорусские власти последовательно приближаются к закону о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", аналогичному тому, который был принят в РФ: "Все эти процессы, которые сейчас происходят в Беларуси, это просто калька того, что происходит и происходило в России. Там буквально те же самые формулировки, те же самые этапы".

Активистка считает, что белорусский правитель Александр Лукашенко использует репрессии в отношении ЛГБТ-сообщества, чтобы "заслужить какое-то признание российских властей" и получить "поддержку от консервативных жителей Беларуси", "чтобы как-то легитимизовать себя". Собеседница DW также добавляет, что российскому влиянию подвержена не только Беларусь: в Грузии консервативная партия также продвигает проект о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

Правозащитница: Представители ЛГБТ хотят эмигрировать

Российское влияние в новом витке репрессий против белорусского ЛГБТ-сообщества видит и координатор инициативы TG House Алиса Сармант. По ее словам, несмотря на то, что эта категория населения всегда подвергалась репрессиям, в РБ у людей, как правило, не было проблем с получением разрешения от комиссии по трансгендерному переходу. После введения запрета на процедуру по коррекции пола в РФ проблемы начались и у транс-людей в Беларуси: больше 80% тех, кто хотел изменить свою половую принадлежность, получили отказы. Также впервые человека, который совершил трансгендерный переход, сменил имя и пол в паспорте, власти заставили поменять документы обратно.

Сармант обращает внимание, что в новом постановлении Минкульта, к "нетрадционному половому поведению" относят, в том числе "желание жить и восприниматься окружающими как лицо противоположного пола, обычно сопровождаемое ощущением дискомфорта от своего анатомического пола или чувством неуместности своей половой принадлежности". Документ, по мнению собеседницы, "усугубляет ситуацию трансгендерных людей в Беларуси" и может повлиять на количество отказов по процедуре коррекции пола, либо и вовсе привести к ее запрету.

"Фактически этот документ призван ужесточить цензуру и контроль информации и поставить ЛГБТ-сообщество в еще более уязвимое положение. ", - говорит Сармант. Она также считает, что в РБ усилится преследование активистов и организаций, которые занимаются защитой прав ЛГБТ. Инициатива TG House, первой среди ЛГБТ-организации, признана экстремистской. "Я уверена, что это сделано из-за нашей активной деятельности по помощи транс-персонам", - указала Сармант.

По словам собеседницы DW, сегодня репрессии в Беларуси касаются не только тех, кто участвовал в протестах 2020 года: "С 2022 года людей пытаются привлечь за ориентацию, либо за то, что хотят изменить свою половую принадлежность". На фоне этого все больше представителей ЛГБТ обращается к активистам с вопросами о возможности миграции из Беларуси.