Почему Минск ставит в один ряд ЛГБТ+, педофилию и чайлдфри?

Почему белорусские власти борются с чайлдфри и ЛГБТ+, и как живут активисты в Беларуси? Об этом - у DW.

Власти на государственном уровне пытаются контролировать личную жизнь белорусов и белорусок. В июле в РБ выпустили методичку для идеологов, касающуюся вопросов демографии. В ней одной из главных мер для улучшения демографической ситуации называют закрепление в новой редакции Конституции понятия брака "как союза мужчины и женщины". А в качестве угрозы демографии в других странах, среди прочего, отмечается "новомодная субкультура чайлдфри".

В свою очередь, Генпрокуратура признала "экстремистскими" несколько пабликов чайлдфри в соцсетях. А представительница ведомства Анжелика Курчак заявила, что чайлдфри "представляет угрозу национальной безопасности". Также Генпрокуратура выступила с инициативой "установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри".

Инструмент репрессий, который можно применить к кому угодно

Белорусское правозащитное сообщество называет инициативу Генпрокуратуры "необоснованным вмешательством в личную жизнь граждан и гражданок". По словам правозащитников, это "противоречит международным обязательствам РБ в сфере прав человека", "вызывает угрозу для различных уязвимых групп". Кроме того, отмечается манипулятивный характер приведенных аргументов. "Сознательное отождествление психических расстройств или преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с образом жизни или индивидуальными особенностями является манипуляцией общественным мнением, примером разжигания вражды и стигматизации социальных групп", - говорится в заявлении правозащитников.

Белорусская активистка Наста Базар Фото: Alexander Suschevsky

На это же обращает внимание и координатор по коммуникации представительства по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета Беларуси Наста Базар. Поставив в один ряд "нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и чайлдфри", власти пытаются запугать людей. Кроме того, отмечает собеседница, подобные дискриминационные инициативы - дополнительный инструмент репрессий, который может быть применен к кому угодно. "Каким образом будет применяться химическая кастрация (в июле Минздрав РБ утвердил "алгоритм лечения педофилии", в том числе с применением химической кастрации - Ред.), кому будет приписываться педофилия, как будет вводится административная ответственность за чайлдфри и ЛГБТ+, мы не знаем, - рассуждает Базар. - Человеку не обязательно принадлежать к ЛГБТ+, его могут просто приписать к ЛГБТ+, могут просто сказать, что он "пропагандировал" и дать штраф".

"Власти пугают, что придут геи и лесбиянки и мы выродимся как нация"

Также, по ее словам, сексуальная ориентация - это не выбор человека, а то, какими люди рождаются. "Это можно скрывать, подавлять, но это не выбор человека. Чайлдфри - это выбор, который имеют право сделать взрослые люди. ЛГБТ+ не равно чайлдфри, так как в гомосексуальных семьях часто есть дети", - объясняет собеседница. По мнению Базар, пытаясь объявить чайлдфри "угрозой национальной безопасности", власти отвлекают внимание от настоящих проблем белорусского общества: уровня алкоголизма, отсутствия нормальной социальной поддержки, зарплат, от числа разводов и детей в детдомах.

"Вместо того, чтобы решать эти проблемы, они пугают, что сейчас придут геи и лесбиянки и мы выродимся как нация. Это просто отвлечение внимания - проще свалить все на небольшую группу людей ", - говорит собеседница. Подобные инициативы и законы, считает эксперт, будут способствовать росту вражды и ненависти в белорусском обществе, в котором представители сообщества ЛГБТ+ и так сталкиваются с агрессией и гомофобией.

"Беларусь иммитирует российские законы, в том числе гомофобные"

Писатель Владислав Горбацкий Фото: Privat

"Сегодня Беларусь иммитирует российские законы, в том числе гомофобные", - отмечает , в свою очередь, социолингвист, писатель, переводчик, один из редакторов издательства "Скарына" Владислав Горбацкий. Горбацкий - составитель первой антологии белорусской гей-литературы "Мальцы выходзяць з-пад кантролю", которая ожидается в сентябре. В нее войдут художественные тексты, посвященные гей-теме: проза, поэзия, драматургия. Название книги символизирует выход из-под контроля патриархального консервативного общества и традиционной литературы.

Большинство историй трагичны и раскрывают тему гомофобии в белорусском обществе. Есть, к примеру, тексты о старшем поколении, о геях, которые жили в деревнях, здесь отражена и тема миграции активистов после 2020 года. Редактор отмечает, что авторы живущие в Беларуси, либо просили опубликовать тексты анонимно, либо вовсе их отзывали, опасаясь за свою безопасность.

"Люди живут в подполье"

Обложка антологии белорусской гей-литературы Фото: карына

Горбацкий обращает внимание на то, что ЛГБТ+ активисты в Беларуси фактически "живут в подполье": "Кошмарная жизнь, люди живут в подполье. Некоторые писали прекрасные тексты, картины - сейчас нет. Они знают, что даже через тексты, через ресунки, одну фразу на них могут выйти". В то же время, есть представители ЛГБТ+ сообщества, которые перешли "на другую сторону", поддерживают режим Лукашенко и, в том числе, политику гомофобии. И это, по словам писателя, тоже страшно.

Собеседник DW предполагает, что ситуация с правами человека в целом в Беларуси будет все хуже: "Логика всех авторитарных режимов, загнанных в тупик, такова, что они будут искать новых врагов. Этими врагами будут белорусскоязычные, ЛГБТ+ сообщество, феминистки и т.д. Ситуация, вероятно, будет ухудшаться, мы это уже видим".

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