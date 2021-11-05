Квир-акция белорусов в Берлине: “Мы 20 лет откладывали эту тему”

Церковная квир-служба, шествие в центре города с радужным флагом и вечеринка - в Берлине в новом формате прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Репортаж DW.
Многометровый радужный флаг лежит на площади возле церкви Святой Марии в центре Берлина. Рядом - несколько десятков активистов с белорусскими бело-красно-белыми флагами. Они ждут начала политического квир-молебна в субботу, 6 ноября. Почему организаторы выбрали именно такой формат - в репортаже нашего корреспондента.
Идея организовать квир-акцию в поддержку протеста из Беларуси принадлежит активисту Змицеру Королю, которого поддержали три берлинские организации - белорусское сообщество "Разам” (Razam), русскоязычная ЛГБТК+ организация "Квартира” (Quarteera) и "Initiative Mittel- und Osteuropa e.V.". Раньше Король жил в Минске, но больше года назад был вынужден уехать в Берлин. По словам молодого человека, ему хотелось показать, что разные группы людей - ЛГБТ-сообщество, верующие, политические активисты - могут пойти на диалог друг с другом.
"Мы не можем как-либо повлиять на ситуацию в Беларуси, но мы можем начать дискуссию о том, почему Светлана Тихановская игнорирует вопросы ЛГБТ. Я понимаю, что общая идея - не рассорить людей. Но если мы в то же время не знакомимся, мы не знаем, с кем мы боремся на одной стороне”, - объясняет Король.
Формат политического молебна - не новый. Уже больше года в Берлине проходят службы в поддержку политзаключенных в Беларуси. Их проводит знаменитая Гефсиманская церковь - та самая, в которой в 1989 году собиралась оппозиционно настроенная молодежь, поддерживающая воссоединение Германии.
Однако идея объединить службу по политическим заключенным с квир-повесткой появилась только сейчас. По сути, получилась обычная церковная служба по протестантским канонам, но с речью философа и писательницы Ольги Шпараги, а также с читкой прозы от ЛГБТ-активистки Вики Биран. В конце - вместо госпела - общий танец под песню Аллы Пугачевой "Как тревожен этот путь”.
"До этого дня я ни разу не посещала квир-мессы. Я подростком ходила в костел, пела псалмы. Но то, что происходит здесь - взрыв мозга немножко. Боже, тут все заодно, прямо как во время белорусских протестов, когда христиане не гонят ЛГБТ, а рабочие идут за руку с айтишниками. Вот тут что-то похожее”, - говорит Биран.
По словам Ины Румянцевой из белорусского движения в Германии "Разам” (Razam), у многих белорусов были опасения по поводу участия церкви в подобных акциях. "Но церковь в Германии играет совсем другую роль, чем в Беларуси. Она участвует в поддержке оппозиции. Сейчас примерно треть мероприятий, которые происходят в Германии про Беларусь, - на церковных площадках”, - объясняет Румянцева.
После церковной службы участники акции прошлись с радужными и бело-красно-белыми флагами от церкви по улице Карла Либкнехта до Дома статистики. С транспарантами #FreeBelarus, под диско и техно музыку, но почти без лозунгов. Завершилась акция камерной вечеринкой.
"Сейчас все ищут другие форматы. Акции солидарности не то чтобы себя исчерпали, но автоматизировались и уже не действуют как раньше", - говорит участница митинга Ярослава. По ее словам, все участники прекрасно понимают, что в самой Беларуси среди оппозиционеров такая акция может быть воспринята в штыки: "На берлинском прайде мы делали белорусскую колонну, и потом на ютубе было очень много гомофобных отвратительных комментариев про то, что нельзя это смешивать”.
Организатор акции Змицер Король пока лично не сталкивался в Берлине с гомофобными высказываниями во время обычных акций солидарности с белорусской оппозицией: "Но в самой Беларуси от оппозиционеров мы уже получили много комментариев - что это осквернение ценностей, что такое нельзя детям показывать, что мы тут боремся за свободу и демократию, а вы идите отсюда со своей гей-пропагандой”.
По словам Вики Биран, чаще всего квир-люди, равно как и феминистки, которые солидаризируются с белорусским протестом, слышат, что сейчас не их время: "Сперва разберемся с диктатурой, а потом на вас всех места хватит. Но, к сожалению, это не сработает, потому что все темы, с которыми нужно разбираться, уже есть здесь и сейчас. Откладывать на потом больше не получится - уже 20 лет все откладывали”.
В будущем организаторы планируют повторить формат квир-службы в других церквях, в том числе в ортодоксальной.
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