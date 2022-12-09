Прагматичная гомофобия Лукашенко

Почему Лукашенко в отличие от Путина не педалирует тему борьбы с "пропагандой ЛГБТ", и какую роль играет гомофобия в белорусской пропаганде, объясняет историк Александр Фридман.

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В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" Александр Фридман рассуждает о том, почему Лукашенко ведет не столь агрессивную политику против ЛГБТ, как в соседней России, особенно после 24 февраля. Обсудить его мнение можно в Telegram-калале "DW Беларусь ".

5 декабря президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации закон о "запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола" в России. Закон фактически ставит на одну доску как движение ЛГБТ и трансгендеров, так и педофилию, а также предусматривает крупные денежные штрафы за их "пропаганду". Одновременно в России ужесточается наказание за "пропаганду ЛГБТ" среди несовершеннолетних, которое было введено еще в 2013 году.

Новый закон стал промежуточной кульминацией гомофобной кампании в России и послужил основанием для составления списков "ЛГБТ-литературы", "ЛГБТ-фильмов" и т.д., попадающих под запрет и подлежащих изъятию. Кампания против ЛГБТ, важной движущей силой которой является Русская Православная Церковь, продолжается в путинской России уже много лет, носит откровенно антизападный характер и значительно усилилась после вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года.

Колумнист DW историк Александр Фридман Фото: Privat

Если Кремль не только распространяет гомофобные нарративы, но и принимает конкретные меры для борьбы с "пропагандой ЛГБТ", то ближайший союзник России Беларусь проявляет в этом вопросе определенную сдержанность, не спешит принимать участие в "крестовом походе за традиционные ценности" и подходит к гомофобии скорее прагматично. И хотя риторика против ЛГБТ присутствует в официальной белорусской пропаганде, а "бессменный президент" Александр Лукашенко "прославился" на Западе не в последнюю очередь своими радикальными гомофобными высказываниями, но российских подход законодательной дискриминации, несмотря на значительное идеологическое и политическое влияние России на Беларуси, так и не был взят Минском на вооружение. Чем объясняется этот феномен?

Славянские цитадели "традиционных ценностей"

В мае 2022 года европейское отделение International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA Europe) - организации, занимающейся вопросами соблюдения прав ЛГБТ, опубликовало свой новый индекс отношения к ЛГБТИ в 49 странах Европы. При составлении индекса оценивались национальные законодательства, общественное признание и реальное равноправие. Беларусь заняла в индексе 45-ю строчку, опередив лишь Россию (46), Армению (47), Турцию (48) и Азербайджан (49).

Индекс отражает как заслуживающую отдельного рассмотрения институциональную дискриминацию ЛГБТ в Беларуси, так и высокий уровень гомофобии в стране, который объясняется как советским наследием, так и использованием темы гомосексуальности в официальной государственной пропаганде. При этом белорусская пропаганда традиционно использует пропагандистские наработки "старших братьев" из Москвы, которые преуспели в создании образа врага в лице "Гейропы" ("гомосексуального Запада").

Этот образ возник в России еще в 2000-е годы. Характерные для США и ЕС принципы терпимости и многообразия были отвергнуты. Россия представлялась цитаделью традиционализма, а находящийся якобы под контролем "гомосексуального лобби" "коллективный Запад" воспринимался как носитель чуждых ценностей, использующий "идеологию ЛГБТ" для разрушения моральных устоев российского общества. Гомосексуальности – прежде всего мужской гомосексуальности – была отведена роль ключевого элемента западной либеральной демократии, она была объявлена "извращением", причиной низкого уровня рождаемости на Западе и признаком намечающегося "заката" европейской цивилизации.

Встреча Лукашенко с главами МИД Польши и Германии Сикорским и Вестервелле (л.), 2010 г. Фото: picture alliance / dpa

Данный образ содержит в себе клише и стереотипы советского времени и был адаптирован в 2000-е годы для потребностей российской антизападной пропаганды. В Беларуси он лег на подготовленную почву и был лишь косметически изменен: вместе с Россией оплотом традиционных ценностей была провозглашена и Беларусь. Если Владимир Путин долгое время избегал откровенно гомофобных высказываний, то Александр Лукашенко в выражениях не стеснялся и многократно (особенно в первой половине 2010-х гг.) подчеркивал свое резко отрицательное отношение к ЛГБТ и намекал на "засилие" гомосексуалов в руководстве западных стран.

Так, во время переговоров с главами МИД Польши и Германии Радославом Сикорским и Гидо Вестервелле в 2010 году Лукашенко и вовсе высказался за "перевоспитание" гомосексуалов в резервациях посредством трудотерапии в сельском хозяйстве. Обращенная в 2012 году к открытому гею Вестервелле фраза Лукашенко "Лучше быть диктатором, чем голубым" и вовсе стала крылатой.

Как менялись гомофобные антизападные нарративы Лукашенко

Гомофобная кампания в России началась с пропаганды, но в Москве уже в начале 2010-х гг. перешли от слов к делу, приняв закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Власти Беларуси предпочли не заметить данное изменение российской политики, не пошли по пути России, а во второй половине 2010-х гг. даже Лукашенко в целом отказался от гомофобной риторики.

Причину этого явления следует искать во внешнеполитической ситуации этого периода. Гомофобные нарративы особенно активно использовались в Беларуси в момент обострения отношений с западными странами, когда режим Лукашенко желал с помощью нападок на ЛГБТ консолидировать белорусское общество и одновременно дистанцироваться от Запада и его ценностей. После российскойаннексии Крыма и начала войны на юго-востоке Украины Лукашенко, напротив, взял курс на потепление отношений с Западом. И желание наладить отношения с ЕС, конспирологический склад мышления и, скорее всего, личная уверенность в том, что западными странами действительно управляют "гомосексуалы", вынудили лидера Беларуси проявить осторожность.

В 2020 году ситуация, однако, вновь изменилась. В условиях массовых протестов против фальсификации выборов и насилия режим Лукашенко сделал ставку на радикализацию пропаганды, а гомофобные антизападные нарративы пришлись ко двору и были использованы как для дискредитации демократического движения, так и для агрессивных нападок на "коллективный Запад". Оппонентам Лукашенко, в частности, приписывалось стремление ввести в Беларуси институт "однополых браков" и привить белорусам иные "западные ценности". И хотя элемент гомофобии и не играл в государственной пропаганде ключевую роль, он прочно занял в ней свою нишу. В 2022 году данная тенденция под влиянием российской пропаганды лишь усилилась.

Чем объясняется тактика белорусского лидера?

К новому российскому закону белорусские власти, однако, вновь подошли очень осторожно. И хотя в конституции брак в духе традиционализма закреплен как союз мужчины и женщины, но дискуссия о запрете "ЛГБТ-пропаганды" по примеру России в Беларуси так и не началась, а государственные СМИ принципиально обходят эту тему стороной. Основной причиной представляется неясный и возможно неблагоприятный для России исход войны, который может значительно ухудшить положение Лукашенко как главного союзника Москвы и соучастника российской агрессии против Украины. Лукашенко не исключает, что ему в будущем придется вести переговоры с тем самым "гомосексуальным Западом" и излишнее обострение на этом направлении не в его интересах.

К концу 2022 года можно констатировать, что для путинской России гомофобия стала частью идеологии "русского мира". Для Беларуси Лукашенко она остается инструментом пропагандистской борьбы с Западом.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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