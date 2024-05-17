Доклад: Все больше ЛГБТ-персон в РФ подвергаются насилию

На фоне усиления репрессий в отношении ЛГБТ-персон в России, все больше из них сообщают, что сталкивались с давлением и угрозами.

В российском обществе в 2023 году усилились гомофобные и трансфобные настроения, а более 43% ЛГБТ-персон рассказали, что подвергались насилию или давлению из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. Об этом сообщается в докладе ЛГБТК+ группы "Выход" и фонда "Сфера", опубликованном в пятницу, 17 мая.

Авторы исследования с 11 декабря 2023 года по 14 февраля 2024 года опросили онлайн 4701 респондента по всей стране. Как подчеркивают авторы исследования, в 2022-2023 годах в российском законодательстве произошли существенные изменения, затрагивающие положение ЛГБТ+ людей. В конце 2022 года ужесточили законодательство, запрещающее пропаганду так называемых "нетрадиционных сексуальных отношений", в 2023 году был принят закон о запрете трансгендерного перехода, а в конце года Верховный суд признал "международное движение ЛГБТ" экстремистским.

Почти половина опрошенных сталкивались с насилием или угрозами

По словам 43,5% опрошенных, в прошлом году они подвергались одному или нескольким видам насилия или давления из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. В 2022 году об этом заявили 30% респондентов.

С физическим насилием на почве гомофобии или трансфобии в 2023 году столкнулись 8% опрошенных. Среди трансгендерных людей об этом заявили 12%. Об угрозах физического насилия из-за сексуальной ориентации или трансгендерности в 2023 году сообщили 24% респондентов (34% среди трансгендерных персон).

С шантажом или вымогательством из-за ориентации или трансгендерности в 2023 году столкнулись 14% опрошенных. Речь идет о публикации личных переписок и фотографий, а также угрозах публикации таких данных.

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Исследователи подчеркивают: доля переживших насилие людей значительно возросла, при этом количество видов насилия не увеличилось. Это означает, что , что о разных видах насилия в 2023 году сообщали разные люди, и, соответственно, увеличилась частота случаев насилия, пишут авторы доклада.

Обращения в полицию

Пострадавшие от насилия ЛГБТ-персоны в 2023 году стали реже обращаться в полицию. Их доля за год снизилась с 20% до 14%. В полиции заявление, по словам опрошенных, приняли у 54% обращавшихся респондентов. Только 10% указали, что по их обращению велось следствие, и 9% рассказали, что виновный был найден и привлечен к ответственности. При этом 44% обратившихся в полицию сообщили исследователям, что они столкнулись с давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Среди тех респондентов, которые не сталкивались в 2023 году с какими-либо преступлениями ненависти, большинство (56%) отметили, что не стали бы обращаться в полицию. 78% от этой доли объяснили это сомнениями в эффективности обращения и страхом перед сотрудниками полиции (73%).

ЛГБТ-люди реже рассказывают об ориентации и гендерной идентичности

В 2023 году 43% респондентов заявили, что рассказывают о своей сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности большинству своих друзей. Эта доля заметно сократилась, отмечают авторы исследования: в 2022 году об открытости в кругу друзей заявляли 49% респондентов. Доля тех, кто вообще закрыт перед друзьями, увеличилась в сравнении с данными 2022 года с 6% до 8%.

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Перед большинством родственников открыты только 13% опрошенных. 47% респондентов ответили, что об их сексуальной ориентации или гендерной идентичности знают только один или несколько самых близких родственников (в 2022 году - 48%). Доля тех, кто закрыт перед всеми родными, включая родителей, увеличилась за год с 38% до 40%.

Практически на столько же увеличилась доля тех, кто скрывает свою сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность на работе или учебе - с 37% до 40%. Несмотря на незначительные изменения показателей за год, такая динамика свидетельствует о высокой степени недоверия и тревоги, охвативших ЛГБТ+ людей в России к концу 2023 года на фоне новых законов и запретов, подчеркивают авторы исследования.

Эмиграция из России после начала войны

Опрос показал, что миграционный поток ЛГБТ+ людей из России значительно уменьшился, но не прекратился. В 2023 году 6% респондентов рассказали, что война, мобилизация и репрессии вынудили их покинуть Россию. В прошлом году доля уехавших была почти втрое выше (16%).

В 2023 году заметны два потока эмиграции: после принятия закона о запрете трансгендерного перехода и после признания "международного движения ЛГБТ" экстремистским, отмечают авторы исследования.

Почти половина уехавших респондентов (43%) сообщили, что им приходилось возвращаться в Россию. 29% сообщили, что рассматривают такой вариант. Основные причины возвращения - истощение бюджета, невозможность зарабатывать в стране эмиграции, незнание языка и трудности ассимиляциив новом обществе.