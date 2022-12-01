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Как живет ЛГБТ-сообщество в РФ и чем ему может помочь ФРГ

Наталья Смоленцева
27 апреля 2024 г.

Война в Украине и ужесточение репрессий в России повлияли и на жизнь ЛГБТ-персон. За эти два с половиной года был принял ряд репрессивных законов. Активисты просят немецких политиков открыть программу приема для транс-людей из России.

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