Как живет ЛГБТ-сообщество в РФ и чем ему может помочь ФРГ

ОбществоГерманияКак живет ЛГБТ-сообщество в РФ и чем ему может помочь ФРГTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoОбществоГерманияНаталья Смоленцева27.04.202427 апреля 2024 г.Война в Украине и ужесточение репрессий в России повлияли и на жизнь ЛГБТ-персон. За эти два с половиной года был принял ряд репрессивных законов. Активисты просят немецких политиков открыть программу приема для транс-людей из России. https://p.dw.com/p/4fGCNРеклама