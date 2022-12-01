Как живет ЛГБТ-сообщество в РФ и чем ему может помочь ФРГ

Наталья Смоленцева

27.04.2024 27 апреля 2024 г.

Война в Украине и ужесточение репрессий в России повлияли и на жизнь ЛГБТ-персон. За эти два с половиной года был принял ряд репрессивных законов. Активисты просят немецких политиков открыть программу приема для транс-людей из России.