В лагере для беженцев в Нидерландах покончила с собой трансгендерная россиянка Антонина Бабкина. Об этом сообщила в субботу, 13 января, "Новая газета" со ссылкой на правозащитную организацию LGBT World Beside.

"Антонина приехала в Нидерланды в поисках безопасности и поддержки, но ее путешествие завершилось преждевременно", - говорится в заявлении организации в соцсети Facebook 11 января.

Издание "Вот так" указывает, что Бабкина улетела в Нидерланды 27 февраля прошлого года и подала прошение об убежище. После этого она начала сообщать в своем Telegram-канале о состоянии депрессии и проблемах с адаптацией.

Депрессия и проблемы с антидепрессантами

"После того, что произошло со мной, я стала хейтить Нидерланды. Потому что мне так и не возобновили антидепрессанты, у меня синдром отмены. [Организациям для беженцев] плевать, что у тебя психическое расстройство, они всех признают здоровыми и притом даже банально тестирование не проводят", - писала Бабкина.

По ее словам, она добивалась назначения антидепрессантов с помощью голодовки и даже обращалась в суд, но безуспешно. После этого Бабкина неоднократно писала о подавленном состоянии и желании совершить суицид, указывается в материале "Вот так". Когда именно россиянка покончила с собой, не сообщается.

LGBT World Beside отмечает, что смерть Бабкиной стала уже пятым случаем самоубийства представителей российского ЛГБТ-сообщества в лагерях беженцев в Нидерландах. В феврале 2023 года совершила самоубийство трансгендерная персона Хина Захарова, которой также отказывали в рецепте на антидепрессанты. В ноябре 2023 года покончил с собой Михаил Зубченко. А в конце декабря, получив отказ в предоставлении статуса беженца, совершила самоубийство трансгендерная персона Катя Михайлова.

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