Как война повлияет на дискуссию об однополых браках в Украине?

Видимость ЛГБТ-сообщества в армии вывела дискуссию об узаконивании однополых браков в Украине на новый уровень. Соответствующая петиция к президенту набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за месяц, что для Украины является рекордом. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Как меняется отношение в обществе

Об изменениях в отношении ЛГБТ-сообщества среди общества свидетельствует и социология. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае, количество людей, которые негативно относятся к ЛГБТ за последние шесть лет сократилось в полтора раза (с 60,4 % до 38,2%). В то же время вдвое возросло число тех украинцев, кто поддерживает полное равноправие людей разной сексуальной ориентации (с 33,4% до 63,7%).

Как отметил директор КМИС Владимир Паниотто в комментарии DW, исследование не дает понять, произошли ли эти изменения до или во время войны. Однако он предполагает, что война ускорила процессы, которые происходили в Украине постепенно.

"Уменьшение влияния консервативных ценностей, отход от "постсоветского" видения мира и восприятие европейских ценностей. Процесс дерусификации, который сейчас активно происходит, включает и поддержку того, с чем активно борется Россия", - объясняет причины изменений социолог. Гомофобия является частью российской государственной политики. К примеру, в стране с 2013 года запрещена так называемая "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

Несмотря на изменение общественных настроений, Паниотто обращает внимание, что узаконивание браков между людьми одного пола поддерживает лишь четверть населения, против выступают 42 процента респондентов.

Равенство обязанностей, но не прав

Виктор Пилипенко - гей, благодаря которому ЛГБТ-сообщество в армии стало более видимым. В 2018 году он первым среди военных сделал публичный каминг-аут. Его шаг вдохновил многих других военных открыться. Впоследствии Пилипенко основал сообщество "Украинские ЛГБТ-военные за равные права", которое стало первой подобной организацией в Восточной Европе и сейчас объединяет около 200 ЛГБТ-активистов с боевым опытом.

По наблюдению активиста, многие среди участников обороны Украины - геи, лесбиянки, бисексуалы или трансгендерные люди. И хотя они выполняют те же обязанности, что и их гетеросексуальные побратимы, конституционные права ЛГБТ-военных ограничены законом, говорит Пилипенко.

Виктор Пилипенко

Из-за того, что в Украине невозможно узаконить однополые отношения, в случае ранения ЛГБТ-военных у их партнеров возникают проблемы с доступом к реанимации и возможностью принятия медицинских решений в экстренной ситуации. Если ЛГБТ-военный погибает, его партнер не имеет права на льготы и компенсацию, сталкивается с проблемой доступа к телу и дальнейшего распоряжения им, а также с наследованием имущества и опекой над ребенком, которого они вместе воспитывали, отмечает Пилипенко.

"В случае смерти ЛГБТ-военного ребенка пары могут забрать родственники. Ведь юридически партнер не имеет к нему никакого отношения. Брачное равенство преодолело бы дискриминацию. Это не столько о самом браке, сколько об институционализации равенства как такового", - считает глава объединения "Украинские ЛГБТ-военные за равные права".

По мнению Пилипенко, конечной целью должно быть получение полного равенства без компромиссов. Однако узаконивание брака для однополых пар требует поправок к Конституции Украины, что невозможно во время военного положения.

Гражданское партнерство как альтернатива браку

Альтернативой могло бы стать введение модели гражданского партнерства на примере других стран, говорит в интервью DW юрист, координатор по политике и законодательству Национального МСМ-консорциума Святослав Шеремет. По его словам, гражданское партнерство, как его видят украинские правозащитники, не станет гарантией полного равенства прав, ведь зарегистрированным партнерам не будет предоставляться право на совместное усыновление или ношение одной фамилии. Впрочем, у такого механизма есть свои преимущества перед браком.

"К примеру, в партнерстве можно не объединять собственное имущество, тогда не придется его делить после развода", - рассказывает Шеремет и отмечает, что этим механизмом узаконивания отношений смогут пользоваться и гетеросексуальные пары.

В то же время гражданское партнерство предполагает не только расширение прав, но и обязанностей. Как объясняет Шеремет, это откроет путь для возложения на второго партнера обязательств по заботе о ребенке первого партнера, что в интересах ребенка.

Помимо защиты медицинских, социальных, имущественных и связанных с погребением прав зарегистрированное гражданское партнерство или брак может уменьшить поток эмиграции трудоспособной ЛГБТ-молодежи, считает Шеремет.

"Для многих геев и лесбиянок основной причиной выезда из Украины в течение последних полутора-двух десятилетий выступал правовой вакуум и отсутствие правовых перспектив в сфере семьи и брака. Если мы не хотим терять собственное молодое поколение, то нужно сделать правовую систему гибкой и дружественной к разным людям с разными потребностями", - отмечает Шеремет. К тому же, по его мнению, это будет способствовать гармонизации украинского права с законами ЕС.

Какие законодательные перспективы?

Несмотря на то, что учреждение института гражданского партнерства предусмотрено планом действий по реализации Национальной стратегии по правам человека до 2023 года, никаких сдвигов в этом вопросе в парламенте пока нет, говорит в комментарии DW народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун. По ее словам, такой законопроект разработан уже давно, но для вынесения его на голосование не хватает политической воли.

"Большинство парламентариев занимают абсолютно консервативную позицию, начиная от банальных фраз, что это некстати, заканчивая абсолютно русской риторикой о гей-пропаганде, один в один повторяя нарративы "русского мира", - рассказывает депутат. Даже факт участия ЛГБТ-людей в обороне государства, как говорит Совсун, не способствует радикальному изменению позиции.

Что говорят противники

Среди публичных оппонентов узаконивания - народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис. В комментарии DW он называет себя "приверженцем традиционных ценностей" и говорит, что якобы "традиционность украинского брака и общества более чем доказана".

По мнению Фриса, те проблемы, с которыми сталкиваются однополые пары, можно решить уже существующими правовыми механизмами, такими как заключение договора дарения, содержания, наследственного договора, завещания, завещания с условием или договора конкретного пользования имуществом.

"Они (ЛГБТ-сообщество. - Ред.) не ограничены и не дискриминированы законодательством, чтобы реализовать свои желания в части защиты их гражданских прав и обязанностей, установленные законным в Украине способом", - считает народный депутат, который является членом комитета по вопросам правовой политики.

Правозащитник Святослав Шеремет подтверждает, что частично урегулировать вопросы общего имущества и последней воли в Украине возможно и сейчас. В то же время, он отмечает, что гомосексуальные пары не спешат этим пользоваться, ведь такой "нотариальный стиль жизни - обременительный и безрадостный". "Он создает впечатление, что вы либо вскоре разойдетесь, либо кто-нибудь из вас вскоре умрет. Это плохое решение для пар, связанных любовью", - считает Шеремет.

Кроме того, по его словам, это не решает всех проблем, с которыми сталкиваются люди в однополых отношениях. Например, человек того же пола в случае оформления завещания будет все равно облагаться налогом, таким же, что применяется к чужим людям. "Между ситуациями, когда я завещаю свой дом бывшему однокласснику, которого не видел 30 лет, и своему партнеру, с которым я прожил те же 30 лет, юридически сейчас нет никакой разницы: и первый, и второй будут платить налог на наследство как чужие люди", - объясняет юрист.

В то же время военный-гей Виктор Пилипенко надеется, что в этот раз в Украине хватит политической воли для сдвигов в вопросе узаконивания отношений между людьми одного пола. По его мнению, это будет индикатором "насколько Зеленский либеральный и демократический президент".

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