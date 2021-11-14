Первый каминг-аут в армии Молдовы. Солдату грозит срок за дезертирство

18-летнему молдавскому солдату срочной службы Марину Павлеску, рассказавшему о своей альтернативной сексуальной ориентации, грозит до 5 лет лишения свободы за дезертирство. Он сейчас находится в отпуске и отказывается возвращаться в часть из-за издевательств сослуживцев вследствие его сексуальной ориентации.

Адвокат Павлеску надеется, что его случай - первый подобный в молдавской армии - станет юридическим прецедентом, а ситуацию, в которой оказался парень, сочтут "стечением тяжелых обстоятельств", что позволит Павлеску избежать уголовного наказания. Эксперты в области защиты прав представителей ЛГБТИ-сообщества уже назвали эту историю очень важным событием, которое изменит молдавское общество.

Каминг-аут в Инстаграм

"В последние 6 месяцев я подвергался издевательствам и унижению из-за того, что я - гей. Поэтому я решил не возвращаться. Я понимаю, что мои действия оценят, как дезертирство. Я понимаю (что меня ждет. - Ред.) возможное наказание, в том числе заключение, если судья посчитает нужным его назначить. Но мой долг перед самим собой - уважение и шанс на счастье", - заявил на прошлой неделе 18-летний Марин Павлеску, которому осталось служить еще шесть месяцев из годового срока.

Видео со своим обращением он опубликовал в Инстаграме после того, как окончательно решил - в армию из отпуска возвращаться не будет. Обращение быстро разлетелось по соцсетям, на сайтах появились статьи с кричащими заголовками, новость подхватили и телевизионщики. Парень, сам того не подозревая, объявил войну системе, которая перемолола не одну человеческую судьбу. "Я понимал, какими будут последствия, но другого выхода не было. Я, как и все, имею право на нормальную жизнь", - рассказал Павлеску в интервью DW.

"Меня называли даже педофилом"

О нетрадиционной сексуальной ориентации Марина Павлеску стало известно после того, как старшина записал его разговор по телефону с другом. Так как в части солдатам-срочникам нельзя пользоваться гаджетами, парню, как и другим новобранцам, спустя месяц службы разрешили позвонить с телефона командира. Павлеску и представить себе не мог, что его разговор кто-то может услышать, поэтому открыто говорил с другом о своих чувствах.

Военная техника армии Молдовы

После этого нахождение Марина в армии превратилось в настоящий кошмар. "Меня обзывали, унижали, одна из женщин-военных даже назвала меня педофилом. Подвергался я и физическому насилию - дважды. Один из солдат ударил меня в грудь, а потом схватил за горло. У меня остались синяки на шее. Это видела и моя мама, которая пожаловалась командиру, но виновника не наказали", - делится Павлеску.

Он рассказывал о том, что с ним происходит, психологу. Единственное, что та смогла предложить в качестве решения, - перевод в другую часть. Но такой вариант не устраивал солдата, так как его матери и другу пришлось бы преодолевать сотни километров, чтобы повидаться с ним.

"Я всего лишь защищаю свои права"

О том, что он гомосексуал, Павлеску, по его словам понял, когда ему было 15 лет: "Я видел в интернете такие пары, у которых есть возможность усыновлять детей. Я очень рад за них. Жаль, что в Молдове это не возможно. Поэтому я собрался с силами и рассказал все. Кто-то должен был это сделать, нужно что-то менять".

Акция в поддержку ЛГБТИ-сообществ в Кишиневе (фото из архива)

Маме о своих отношениях с молодым человеком Марин рассказал перед тем, как ушел в армию: "Она сначала расплакалась, но потом поддержала". Несмотря на то, что молдавское общество консервативно и по большей части агрессивно настроено в отношении ЛГБТИ-сообщества, парень не испытывает страха и прятаться не собирается: "Со временем все изменится".

После его каминг-аута соотечественники из разных уголков планеты стали подбадривать Павлеску, присылать сообщения с обещанием помочь. По словам солдата-гея, поддержки намного больше, чем хейта. Он надеется, что в тюрьму за дезертирство его не отправят: "Я ничего не украл, я не сделал ничего плохого, я всего лишь защищаю свои права".

Пять лет лишения свободы за уклонение от военной службы

Отстаивать свои права Марину Павлику помогают сотрудники неправительственной организации Genderdoc-M. "Нам и ранее были известны случаи унижения и травли (геев. - Ред.) в закрытых учреждениях - это и армия, и места заключения. До нас очень часто доходила информация, но когда мы говорили людям о том, что они могут защитить свои права, они отказывались, потому что боялись сделать хуже, говорили, что это может сказаться на их родственниках. Поэтому люди в основном терпели, молчали и ждали, когда все закончится. Это первый случай, когда парень просто пошел ва-банк, потому что хуже уже не будет", - пояснила координатор программ Genderdoc-M Анжелика Фролов.

18-летнему Марину Павлеску, если его действия квалифицируют как дезертирство, грозит штраф в размере до двух тысяч евро или тюремное заключение сроком до 5 лет. Адвокат солдата Дойна-Иоанна Стрэистяну говорит, что у него есть все шансы избежать тюрьмы. Согласно статье 371 УК Молдовы "Дезертирство", если данное деяние совершено впервые или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, то военнослужащий освобождается от уголовной ответственности. И хотя в истории молдавской юстиции это положение закона еще ни разу не применялось судом, в случае Павлеску аргументация его защита будет строиться именно на нем.

Защита собирает доказательства того, что парень действительно подвергался травле и неоднократно говорил об этом психологу в воинской части. Между тем эксперты в области прав человека уверены - случай Марина Павлеску может стать прецедентом для Молдовы. "Мы надеемся, что как можно больше людей начнут говорить и защищать свои права. Еще очень важно, чтобы люди перестали оставлять комментарии (с выражением. - Ред.) ненависти. Они должны понимать, что таковые могут стать последней каплей, которая способны привести к самоубийству", - добавила Фролов.

В министерстве обороны Молдовы заявили, что осуждают и нетерпимо реагируют на дискриминационные действия в отношении военнослужащих. Военное ведомство начало внутренне расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Создана специальная комиссия, в которую вошли юристы, психологи Минобороны и представители военной полиции, сообщила пресс-секретарь министерства Алла Дьякону.

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