Уволенные из бундесвера гомосексуалы получат денежные компенсации

Правительство Германии решило официально реабилитировать геев и лесбиянок, которые ранее подверглись дискриминации в вооруженных силах страны - бундесвере, и выплатить им символические компенсации в размере 3000 евро каждому из них. Законопроект министерства обороны ФРГ, одобренный на заседании кабинета министров в среду, 25 ноября предусматривает формальную отмену всех приговоров, вынесенных военными трибуналами по делам о гомосексуальных сношениях по взаимному согласию.

Денежную компенсацию получат не только осужденные, но и те военнослужащие, которым их-за их сексуальной ориентации было отказано в продвижении по службе, присвоении очередного звания, назначении на ответственные или командные посты в армии. Это касается военнослужащих как бундесвера, так и Национальной народной армии ГДР, расформированной после воссоединения Германии.

Гомосексуализм - не риск для армии

По оценке экспертов Минобороны ФРГ, на реабилитацию и денежную компенсацию могут рассчитывать примерно 1000 бывших военнослужащих, подвергшихся в той или иной форме дискриминации за однополые сексуальные контакты.

Так геи в бундесвере отстаивают свои права

Хотя наказывать за гомосексуализм по 175-й статье уголовного кодекса Германии перестали еще в 1969 году (окончательно ее отменили в 1994-м), в бундесвере до 2000 года оставались в силе приказы, в том числе распоряжение министра обороны, лишавшие геев и лесбиянок перспективы сделать карьеру в армии.

"Тогда в войсках считалось, что гомосексуальные наклонности создают угрозу поддержанию армейской дисциплины, - заявила на правительственной пресс-конференции 25 ноября заместительница официального представителя правительства Германии Мартина Фиц (Martina Fietz). - С сегодняшней точки зрения такого рода дискриминация противоречит основополагающим правам человека".

Дискриминация в бундесвере сохранялась до 2000 года

На проходившей в сентябре презентации исследования "Табу и терпимость - отношение бундесвера к гомосексуальности" министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) назвала систематическую дискриминацию геев - а позднее, когда на военную службу стали брать женщин, и лесбиянок, - "позорной" и "возмутительной".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр на презентации исследования "Табу и терпимость - отношение бундесвера к гомосексуальности"

Только 3 июля 2000 года, преодолевая немалое сопротивление в собственном ведомстве и армейском командовании, тогдашний министр обороны Рудольф Шарпинг (Rudolf Scharping) издал указ, официально исключивший гомосексуальность из причин, по которым военнослужащему могли отказать в присвоении очередного звания, продвижения по службе или занятии командных должностей.

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